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نادية الجندي: هذه هي شخصيتي في "سكر زيادة"

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
كشفت نادية الجندي عن شخصيتها في مسلسل سكر زيادة، مشيرة إلى أن رواية العمل جذبتها، نظرا لأنه يدور في إطار كوميدي، وتجسد شخصية لذيذة و دمها خفيف وقوية رياضية واسمها عصمت.

وقالت نادية الجندي "كنت منتظرة حاجة جديدة بعد مسلسل أسرار، للعودة مرة أخرى.. أنا عملت كل الأدوار اللى في الدنيا والألوان.. وحبيت أعمل حاجة مختلفة بناء على رغبة الجمهور".

وعن حقيقة خلافها مع نبيلة عبيد، نفت الفنانة نادية الجندي ما يتم تداوله من خلافات بينها وبينها في أحد البرامج التلفزيونية، مشيرة إلى أنهما لا يواجهان مشاكل مطلقا، ودوما الإطمئنان على بعضهما البعض، نظرا لأنهما يعملان في مهنة صعبة ومرهقة لا يتحملها غير العاشق لها.

ومسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من فورمات أمريكى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويشارك فى العمل كل من الفنانة نبيلة عبيد ونادية الجندى وسميحة أيوب وهالة فاخر والعديد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا، نانسى عجرم، هيفاء وهبى، أحمد فهمى، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد ومن إخراج وائل إحسان.

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