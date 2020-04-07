"كورونا" يرفع أسعار ياميش رمضان.. والتجار كلمة السر

قال صبحي بدر الدين نائب رئيس مجلس إدارة أحد أكبر الشركات المنتجة لياميش رمضان، إن أزمة فيروس كورونا التى تشهدها البلاد حاليًا لن تؤثر على أسعارها و حجم المعروض من هذه السلع بالأسواق خلال موسم رمضان الحالى، لكنه يخشى ضعف حجم الإقبال على شرائها.





وتابع"بدر الدين" لـ" الفجر"، أن الشركات التى تنتج ياميش رمضان من قمر الدين والزبيب والقراصيا والتين المجفف ومن ضمنها شركته، قامت بإجراء التعاقدات لاستيراد وتوريد المواد الخام الخاصة بتصنيع تلك السلع منذ منتصف العام الماضي قبل أزمة كورونا، وهو ما يجعل أن لهذه الأزمة لا تأثيرعلى توافرها بالأسواق.

وأضاف، "بدأنا في توزيع منتجاتنا على محلات التجزئة منذ منتصف شهر رجب لكن حجم الإقبال عليها ضعيف جدًا حتى الآن، لأن أزمة كورونا جعلتها سلع ليست ضمن أولويات المواطن مقارنة بالزيت والمكارونة والسمن".

واستطرد، "نأمل مع إقتراب شهر رمضان أن تتحسن حركة مبيعات هذه السلع، نحن كشركات لا نتوقع موسم جيد لمبيعاتتنا ونطمح أن يكون الأقبال بنسبة 80% من العام الماضي الذي يعد أحد الموسم الناجحة".

تسهيلات للتجار

وقال "بدر الدين"، إن شركته حتى الآن لم تحصل على أي نسبة من أموال السلع التى وزعتها على التجار نتيجة لضعف السيولة التى يمتلكوها بسب أزمة كورونا، وتم الأتفاق معهم على تحصيل أموالنا بعد بيع تلك المنتاجات كمحاولة لتسهيل عمليات السداد على التجار".

وتابع، "كل عام لا توجد كميات مسترجعة من بضائعنا لدي التجار، لكن هذا العام الذي نمر به بأزمة استثنائية لم نتعرض لها من قبل لا أعلم هل سنشهد عودة لكميات من بضاعتنا أم لا."

التجار تتلاعب في أسعار الياميش

وأضاف، "أن أسعار سلع رمضان من من الزبيب وقمر الدين والتين لم تشهد ارتفاعات تذكر عن الموسم الماضي، لكن عدم الرقابة على الأسواق تجعل التجار يتلاعبون بها، قائلًا "كل عام أمر على الأسواق وأجد أسعار غير منطقية على الإطلاق."

وطرحت وزارة التموين ضمن خططها للاستعداد لشهر رمضان والسيطرة على أسعار السلع، ياميش رمضان بأسعار مخفضة بنحو 30% عن أسعار السوق في المجمعات الاستهلاكية.





ولا يفضل عدد كبير من المواطنين الشراء من المجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين، ويقبلون على الشراء من الهايبر ماركت.

وبلغت أسعار الياميش التى طرحتها الوزارة، لبلح نصف جاف عبوة 400 جرام نحو 8 جنيهات وعبوة 700 جرام بسعر 15 جنيها، وعبوة زنة 1.4 كيلو بسعر 30 جنيها، و تراوح سعر لفة قمر الدين من 22- 30 جنيها، وسجل ربع كيلو المشمشية 21 جنيها و بدء ربع كيلو القراصي من 13.75 جنيه والبلح 12 جنيها للكيلو بينما وصل سعر القراصية مستوردة زنه 250 جرام بسعر 13.25 جنيه، وتين مجفف زنه 300 جرام بسعر 25 جنيها، و تراوح سعر قمر الدين سورى 400 جرام من 22 إلى 30 جنيها .







