رئيس الاتحاد الإنجليزي يلمح لإلغاء البريميرليج

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تحدث جريج كلارك رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن مستقبل الموسم الحالي وكيفية استكماله بعد توقف النشاط الرياضي حول العالم في الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا.



وقال ‏رئيس الاتحاد الإنجليزي في تصريحات صحفية : "نحن ملتزمون بانهاء موسم كرة القدم، ولكن قد لا نتمكن من إنهاء الموسم لان كرة القدم ليست من أولوياتنا".



وتابع كلارك تصريحاته : "الحياة البشرية أهم، ونحن نواجه خطر خسارة بعض الأندية والبطولات بسبب الانهيارات المالية، ولكن في النهاية الأهم هو حياة الجميع".



ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.