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تقرير: تشيلسي يريد ضم كوتينيو على سبيل الإعارة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:40 م
كوتينيو
كوتينيو
مصطفى صابر

أفاددت تقارير ان تشيلسي يهتم بضم النجم  البرازيلي فيليب كوتينيو  لاعب برشلونة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

كافح كوتينيو للتكيف مع الحياة في كامب نو بعد شراءه بـ142 مليون جنيه استرليني من ليفربول في يناير 2018 وقضى هذا الموسم على سبيل الإعارة في بايرن ميونيخ.

يملك بايرن ميونيخ خيارًا شرطا للتعاقد مع كوتينيو  بشكل دائم في الصيف ، ولكن ليس من المتوقع أن يفعلوا ذلك بسبب قيمته المالية الكبيرة.

وفقًا لـsport  الإسبانية ، كان تشيلسي يراقب التطورات وهو مستعد لضم كوتينيو لمدة موسم على سبيل الاعارة في الانتقالات الصيفية.

وأوضح التقرير إن البلوز على استعداد لدفع راتب كوتينيو الأسبوعي التي تبلغ 250 ألف جنيه إسترليني ، أي ما يعادل حوالي 13 مليون جنيه إسترليني على مدار الموسم المقبل.

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