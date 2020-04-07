صدام جديد بين فرجاني ساسي والزمالك

تلوح في الأفق بوادر أزمة جديدة بين فرجانى ساسى، لاعب وسط فريق الزمالك وإدارة ناديه.

ويرفض الدولي التونسي مقترح إدارة النادى بتقليل قيمة عقود اللاعبين داخل صفوف الفريق، فى ظل الأزمة التى يعانى منها النادى بسبب فيروس كورونا.

وأكدت مصادر مقربة من اللاعب، أن ساسي يرفض المبدأ من الأساس، وهدد بالرحيل فى حالة تخفيض قيمة عقده مع الزمالك.

وأوضحت أن المحترف التونسى يمتلك عددا من العروض الخليجية، من خلال وكيل أعماله والتى يدرسها بالوقت الحالى.

وكانت إدارة نادى الزمالك قد ألمحت فى وقت سابق عن إمكانية تخفيض قيمة عقود اللاعبين بالفريق، فى ظل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.