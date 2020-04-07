"لذيذ وسهل".. بسكويت العشر دقائق حضريه لأسرتك في فترة العزل

بسكويت العشر دقائق، ننشر لكم طريقة تحضير بسكويت العشر دقايق لأفراد أسرتك في فترة العزل المنزلي، وفي ظل انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم؛ حيث أن بسكويت العشر دقائق لذيذ وسهل التحضير ومكوناته غير مكلفة للغاية:





طريقة تحضير بسكويت العشر دقائق

- ضعي الزبدة والسكر واخفقيهم جيدا بالمضرب الكهربائي ليصبح لونهما فتح، ثم اضيفي الدقيق واستمري بالخفق سيصبح مثل فتات الخبز، اجمعي العجينة جيدا بين يديك، واعمليها مثل الاسطوانة، ثم قومي بتغليفها بورق الزبدة، وضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين.





يجب عليك تسخين الفرن لدرجة تصل إلى 180 واحضري صواني قصيرة الحافة، ثم ضعي ورق زبدة في الصواني، ابعدي الورق عن العجينة.





قطعي البسكويت إلى شرائح بسماكة ٤/٣ سم او ١ سم حسب الرغبة، و ضعي البسكويت في الصينية مع ترك مسافة بين كل قطعة، مدة من اخبزي ١٠ – ١١ دقيقة.





وبعد ذلك اخرجيه من الفرن واتركيه يبرد وقدميه ساخنا