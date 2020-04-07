أمريكا: إصابة مئات العاملين بمستشفى هنري فورد بفيروس كورونا

أعلنت مصادر طبية أمريكية، اليوم الثلاثاء، إصابة ما يزيد على 731 شخصا من الطاقم الطبي في مستشفى هنري فورد في مدينة ديترويت، أكبر مدن ولاية ميتشيغان، بفيروس كورونا المستشري في البلاد.

ووفقًا لكبير الأطباء بالمستشفى الدكتور عدنان منقره، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة مئات العاملين في المستشفى بفيروس كورونا، وهو ما يمثل 2 في المئة من إجمالي موظفي المستشفى البالغ عددهم 31600 عامل.

وقد أفادت تقارير طبية، بإصابة نحو 1500 شخص بين الأطقم الطبية في مستشفى آخر في ولاية ميتشيغان بفيروس كورونا، كانوا قد أبلغوا عن إصابتهم بأعراض مشابهة لتلك المصاحبة للمرض، لكن تلك الحالات تبقى غير مؤكدة لعدم إجراء الفحوصات.

وكان المسؤول الطبي، قال في مكالمة هاتفية للصحفيين: "لو استطعنا إجراء الفحوصات على جميع سكان المدينة، فمن المؤكد أن تأتي النتائج إيجابية لأعداد كبيرة بينهم، وهذه النتائج تعد مقياسا لمدى سرعة انتشار الفيروس ونقل العدوى بين الناس".

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.