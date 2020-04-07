Advertisements

أمريكا: إصابة مئات العاملين بمستشفى هنري فورد بفيروس كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:51 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت مصادر طبية أمريكية، اليوم الثلاثاء، إصابة ما يزيد على 731 شخصا من الطاقم الطبي في مستشفى هنري فورد في مدينة ديترويت، أكبر مدن ولاية ميتشيغان، بفيروس كورونا المستشري في البلاد.

 

ووفقًا لكبير الأطباء بالمستشفى الدكتور عدنان منقره، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة مئات العاملين في المستشفى بفيروس كورونا، وهو ما يمثل 2 في المئة من إجمالي موظفي المستشفى البالغ عددهم 31600 عامل.

 

وقد أفادت تقارير طبية، بإصابة نحو 1500 شخص بين الأطقم الطبية في مستشفى آخر في ولاية ميتشيغان بفيروس كورونا، كانوا قد أبلغوا عن إصابتهم بأعراض مشابهة لتلك المصاحبة للمرض، لكن تلك الحالات تبقى غير مؤكدة لعدم إجراء الفحوصات.

 

وكان المسؤول الطبي، قال في مكالمة هاتفية للصحفيين: "لو استطعنا إجراء الفحوصات على جميع سكان المدينة، فمن المؤكد أن تأتي النتائج إيجابية لأعداد كبيرة بينهم، وهذه النتائج تعد مقياسا لمدى سرعة انتشار الفيروس ونقل العدوى بين الناس".

 

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

 

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفى امريكا الفيروس كورونا الاجراءات الإحترازية اصابة المئات 500 شخص

أخبار تهمك

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

السيسي يتفاجأ بأمر خطير أثناء جولاته التفقدية.. ويحذر: "اوعوا"

منذ ساعة و 23 دقيقة

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ حوالي 22 ساعة

السيسي: شوارع القاهرة لا تستوعب السيارات.. ومتخوف من عودة البرلمان

منذ ساعة و 14 دقيقة

بيان عاجل من الأزهر بشأن مبادرات رفع الآذان

منذ يوم

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

منذ ساعة و 18 دقيقة

القبض على مواطن أحضر جزارا وحلاقا لمنزله

منذ ساعة و نصف

تشكيل الأحلام للأهلي في الموسم الجديد

منذ 37 دقيقة

أشبه بالحرب.. كواليس مقتل "شيطان" و"حواكة" إثر مشاجرة بولاق الدكرور

منذ أقل من ساعة

لاعب مفاجأة يظهر على رادار الأهلي لتعويض رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

منذ يوم

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يحدد أول صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم السوادء للشركات والأفراد

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. مستشفيات جامعة المنصورة تصدر بيانا مهما بشأن انتشار "كورونا"

عاجل.. إيناس عز الدين غير مُصابة بفيروس كورونا

عقب غلقه نتيجة إصابات كورونا.. 3 تحركات جديدة بشأن معهد الأورام

مصدر بـ"حميات حلوان" يفجر مفاجأة عن مصابي كورونا بمعهد الأورام

بيان مهم لـ"الأطباء" عقب ظهور إصابات بكورونا في معهد الأورام

طلب إحاطة للحكومة بسبب إصابات كورونا في معهد الأورام

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:49 م

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

01:30 م

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

12:38 م

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

08:33 ص

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

06:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر