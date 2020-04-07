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الأرصاد: رياح نشطة وأمطار على هذه المناطق غدا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:50 م
بوابة الفجر
كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس لطيف نهاراً على معظم الأنحاء، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وأكدت الأرصاد الجوية في بيانها، أن يميل الطقس للحرارة على جنوب الصعيد، ويشهد الطقس ليلا انخفاضا في درجات الحرارة ليسود طقس بارد نسبيا.

وكشفت الأرصاد الجوية عن رياح نشطة على شمال وجنوب الصعيد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن هناك أمطار على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة الصغرى والعظمى على القاهرة: «13 – 23»، والإسكندرية «11– 20»، وقنا «20- 29»، والأقصر «21- 31»، وأسوان «23– 33» .

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