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حنان مطاوع تكشف لـ"الفجر الفني": حقيقة خروج "القاهرة كابول" من السباق الرمضاني

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:18 م
القاهرة كابول
القاهرة كابول
ولاء عبد الناصر
أعربت الفنانة حنان مطاوع، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "القاهرة كابول"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، داخل حي الجمالية.

وكشفت "مطاوع" لـ"الفجر الفني"، أن مسلسل "القاهرة كابول"، خارج السباق الرمضاني، وسيتم عرضه بعد رمضان، لحين الانتهاء من التصوير.

وأضافت أن التصوير توقف بسبب الظروف التي تمر بها البلاد، من انتشار فيروس "كورونا" في العالم، ومنع الطيران، والمسلسل يحتاج إلى سفر كثير، لذلك تم الاتفاق على خروجه من رمضان، لأن الوقت لن يسمح لنا بالدخول.

يشار إلى أن "القاهرة كابول" بطولة فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، طارق لطفي، نور محمود، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، ومجموعة من الشباب وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إنتاج شركة سينرجي، ومن إخراج حسام علي.

يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع مسلسل "بت القبائل" الذي تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعى، حيث يمزج بين الخيال والواقع، ويدور حول صراع بين طبقات مختلفة بالعادات والأعراف، ويناقش العمل موضوعات ذات خصوصية شديدة، أبرزها الأخلاق، وتدور أحداثه في الصعيد.

المسلسل من بطولة عمرو عبدالجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، محمود عبدالغنى، منة الفضالي، مدحت تيخا، سميرة عبدالعزيز، أشرف عبدالغفور، بهاء ثروت، محمود الجابري، ياسمين علي، إنعام الجريتلي، مفيد عاشور، ياسمين جمال، فاطمة محمد علي، مازن الغرباوي، محمد الدقاق، رضوى الشريف، من تأليف الكاتب شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح

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