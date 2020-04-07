محافظ الدقهلية: 770 ألف جنيه قروض بدون فوائد لمشروعات جديدة لشباب الخريجين

Advertisements

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صرف الدفعة 137 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد عن شهر ديسمبر الماضي لإقامة مشروعات جديدة وبلغت قيمتها 770ألف جنيه، بإجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز بلغ حتى الآن 85 مليون و43 ألف جنيه.



وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، مشددا على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط،والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.



وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد،وذلك لمنحه القروض بدون فوائد وهذا ما يؤكده انتظام أصحاب المشروعات في السداد،فضلا عن وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.



ومن جانبها قالت زينب الامشاطي مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين أنه تم صرف مبلغ الدفعة الحالية لـ 40 (19ذكور،21إناث) على مستوى10 وحدات محليـة بالمحافظة ليصل عدد المستفيدين من قروض الجهاز إلى11 ألف و547.





وعلى صعيد أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه عن انه تم ضبط 400 كيلو جرام من اللحوم والدواجن الغير صالحه للاستهلاك الآدمي بإحدى ثلاجات حفظ اللحوم بقرية دقادوس بمركز ميت غمر.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل وزارة الطب البيطرى بالدقهليه بشان نتائج حملات المرور التفتيش بمديريه الطب البيطرى بالتعاون مع قطاع التموين ومباحث التموين.



وأوضح مختار أن الكمية المضبوطه تم التحفظ عليها وإحالة المحضر المحرر بشأنها والذي أوصت فية لجنة التفتيش باعدامها الى النيابه العامه لاعمال شئونها ووجه المحافظ لمتابعه تصرفات النيابة في الواقعة مؤكدًا على اتخاذ كافة الاجراءات وفقا لتقرير لجنه التفتيش وقرار النيابه العامة.



ووجه محافظ الدقهلية بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية للجان المرور والتفتيش على كافة منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والاسواق للتأكد من صلاحية المواد المعروضة وكفايتها لمتطلبات المواطنين والتصدى لاية محاولات للتلاعب من اى نوع خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك والعمل على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على صحه وحياة المواطنين وتوفير كافة ما يطلبونه من سلع غذائيه ومواد تموينية بالجوده المطلوبة وبالأسعار المناسبة.



وعلى صعيد أخر شنت الأجهزة التنفيذية، بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع قيادات مدينة جمصة، حملات مكثفة للتطهير وتعقيم الشوارع، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس مورونا كافيد 19.



