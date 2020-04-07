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"بيتي" تتبرع بمنتجاتها لدعم مرضى كوفيد - 19 والفرق الطبية والعاملين بمستشفيات العزل الصحي

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:14 م
شركة بيتي
شركة بيتي
الفجر
عمرو سالم: نستهدف دعم متطلبات القطاع الصحي خلال الفترة القادمة

استمرارًا لدورها الرائد في مجال الخدمة المجتمعية، ودعم الاقتصاد الوطني، أعلنت الشركة الدولية لمشروعات التصنيع الزراعي "بيتي" عن مبادرتها لدعم متطلبات القطاع الصحي، ضمن استراتيجيتها لدعم جهود الدولة في مواجه فيروس كورونا المستجد "covid- 19".

صرح عمرو سالم الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشركة "بيتي" أن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وهي عبارة عن تقديم منتجات الشركة لمستشفيات العزل الصحي في (العجمي المركزي بالإسكندرية، النجيله المركزي، طوارئ أبو خليفة، أسوان التخصصي، مستشفى 15 مايو التخصصي، وأسنا التخصصي). وذلك على مدار الــ ٦ أسابيع القادمة، حيث سيتم توفير هذه المنتجات لجميع المرضى والأطقم الطبية والعاملين في مستشفيات العزل الصحي.

وقال سالم إن مصر تبذل كل الجهود لحماية المصرين والخروج من هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة، و"بيتي" تدرك جيدا أهمية وخطورة هذه اللحظة الفارقة، التي تتطلب من الجميع الالتفاف وراء مصلحة الدولة العليا، وتقديم كل ما يمكن أن يساهم في الحد من تداعيات انتشار الفيروس وأثاره الطبية والاقتصادية السلبية.

من جانبها قابلت وزارة الصحة والسكان هذا الفعل الوطني النبيل من شركة "بيتى" بكل استحسان، واصفة المبادرة بالإيجابية وتستحق كل التقدير، خاصة في ظل الظروف الراهنة والتي تتطلب تضافر جهود جميع أبناء الوطن لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره. داعية المولى عز وجل أن يحمى مصر وأبنائها من كل سوء ويوفق الجميع لما فيه الخير والعطاء من اجل مصرنا الغالية.
"بيتي" تتبرع بمنتجاتها لدعم مرضى كوفيد - 19 والفرق الطبية والعاملين بمستشفيات العزل الصحي
"بيتي" تتبرع بمنتجاتها لدعم مرضى كوفيد - 19 والفرق الطبية والعاملين بمستشفيات العزل الصحي
"بيتي" تتبرع بمنتجاتها لدعم مرضى كوفيد - 19 والفرق الطبية والعاملين بمستشفيات العزل الصحي
"بيتي" تتبرع بمنتجاتها لدعم مرضى كوفيد - 19 والفرق الطبية والعاملين بمستشفيات العزل الصحي
"بيتي" تتبرع بمنتجاتها لدعم مرضى كوفيد - 19 والفرق الطبية والعاملين بمستشفيات العزل الصحي
"بيتي" تتبرع بمنتجاتها لدعم مرضى كوفيد - 19 والفرق الطبية والعاملين بمستشفيات العزل الصحي
"بيتي" تتبرع بمنتجاتها لدعم مرضى كوفيد - 19 والفرق الطبية والعاملين بمستشفيات العزل الصحي
"بيتي" تتبرع بمنتجاتها لدعم مرضى كوفيد - 19 والفرق الطبية والعاملين بمستشفيات العزل الصحي

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مستشفيات العزل كوفيد كرونا صناعات غذائية شركة بيتي الفيروس كورونا

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