خالد النبوي يكشف لأول مرة تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرض لها

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تحدث الفنان خالد النبوي، خلال حواره ببرنامج "صاحبة السعادة"، مع الإعلامية إسعاد يونس، والذي يذاع علي قناة "DMC" الفضائية، عن الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال شهر يناير الماضي، ووجه الشكر لزوجته، التي كانت جانبه خلال تلك الفترة، وأنها قدمت له كل الدعم طوال حياته.



وأضاف خالد النبوي أن تلك الأزمة الصحية بدأت عندما كان يقوم بإجراء حوار صحفي شعر بتعب كبير في منصقة الصدر، ونغذات بالقلب.



وتابع خالد النبوي، أنه فور شعوره بذلك طلب من الصحفي الذي يقوم بعمل الحوار معه، أن يذهب به إلى المستشفي، وقام بالاتصال على زوجته، والتي قامت سريعًا بالاتصال بالطبيب الخاص، وطلب منها أن تتجه به إلى مستشفي القصر العيني.



وأوضح خالد النبوي أن الطبيب قام بإجراء عملية له على الفور، بعد أن تأكد من أصابته بقصور حاد في الشريان التاجي، مشيرًا إلى أنه كان سعيدًا جدًا بعد أن استفاق من القسطرة، بما لقاه من حب ودعوات الجمهور له.

