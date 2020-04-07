وزير الزراعة: حصاد القمح والفول الأسبوع المقبل





تستعد وزارة الزراعة استصلاح الأراضي لموسم حصاد محصول القمح والفول البلدي خلال الأسبوع المقبل مما يساهم في دعم أرصدة السلع الاستراتيجية في مصر.





وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من دكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة يفيد بداية حصاد محصول القمح الاسبوع القادم بجميع محافظات الجمهورية وكذلك الفول البلدي

وأنه جاري حاليا حصاد محصول البنجر وأيضا العروة الشتوية للبطاطس.