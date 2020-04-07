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وزير الزراعة: حصاد القمح والفول الأسبوع المقبل

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:16 م
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

تستعد وزارة الزراعة استصلاح الأراضي لموسم حصاد محصول القمح والفول البلدي خلال الأسبوع المقبل مما يساهم في دعم أرصدة السلع الاستراتيجية في مصر.

وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من دكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة يفيد بداية حصاد محصول القمح الاسبوع القادم بجميع محافظات الجمهورية وكذلك الفول البلدي 
وأنه جاري حاليا حصاد محصول البنجر وأيضا العروة الشتوية للبطاطس.
 
وقال الشناوي أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام تبلغ حوالي 3 ملايين و402 ألف فدان، ومساحة المحاصيل الشتوية الأخرى المنزرعة جاءت على النحو التالي 516 الف و 358 فدان بمحصول البنجر، و زراعة 98 الف و 101 فدان بمحصول الفول البلدي، و 242 الف و 565 فدان بمحصول الشعير، و مليون و 382 الف و 941 فدان بمحصول البرسيم، و 23الف و 721 فدان بمحصول الكتان، و 566 فدان بمحصول العدس، و 42 الف و19 فدان بمحصول الثوم، فضلاً عن زراعة 192 الف و512 فدان بمحصول البصل.

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