ميرنا نور الدين تغازل جمهورها بصورة جديدة لها عبر "إنستجرام"

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نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام''.



وظهرت "نور الدين"، في هذه الصورة مصففة شعرها بطريقة جذابة مع وضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها.



وكتبت "ميرنا"، على هذه الصورة: "خليك في البيت، خليك في أمان".



وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: عندنا استعداد نفضل في البيت على طول قدام هنشوف صور للقمر والجميلة انتي بموت فيكي.



يذكر أن أخر الأعمال التي شاركت فيها "نور الدين" في مسلسل "حكايات بنات 4' والذي تدور أحداثه حول مناقشة قضايا الفتيات.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كلا من أسماء جلال، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، ميرنا نور الدين، كما يشارك فيه حازم إيهاب، رمزي لينر، محمد يسري، أحمد حسين، مي حسين، وأخرون، تأليف نهال سماحة، محمد عبد العزيز، مايان هاني، إخراج مصطفى أبو سيف.