النرويج: سنخفف إجراءات الإغلاق بشكل مدروس وتدريجي

قال وزير الصحة النرويجي بينت هوي، الإثنين، إن عدوى فيروس كورونا المستجد في بلادنا تحت السيطرة، مشيراً إلى أن إيطاليا تشهد ذروة الأزمة، معتبراً أن هذه هي اللحظة الصحيحة لنساعد بلداً يواجه تحديات هائلة.





وقررت النرويج إرسال فريق مكون من أطباء وممرضات وخبراء لوجستيين إلى إيطاليا، ومن المتوقع أن يكون تمركزهم في لومباردي، بؤرة الأزمة في شمالي إيطاليا، لمدة 4 أسابيع.





ويتوقع أن يغادر الفريق النرويجي المكون من 20 إلى 25 شخصاً، الخميس، حسبما أفاد جوني أسلاسكين عضو هيئة الدفاع المدني فى مقاطعة هوردالاند بجنوب غربى النرويج.





يشار إلى أن النرويج، البالغ عدد سكانها نحو 5.4 مليون نسمة، سجلت 71 وفاة بفيروس كورونا المستجد ولديها نحو 5600 إصابة.