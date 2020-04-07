عربي ودولي عربي ودولي Advertisements إيقاف عامل في وكالة إذاعية أجنبية كبرى لهذا السبب الفاضح الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:25 م Advertisements قررت وكالة إذاعية أجنبية كبرى، إيقاف أحد العاملين بها والذي يدعى "ل أ" بسبب قيامه بمحاولة التحرش بأحد الإعلاميات بالوكالة وتدعى "ن س". أخبار تهمك قرار عاجل بشأن منحة الـ ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة منذ حوالي 3 ساعات خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة منذ يوم السيسي يتفاجأ بأمر خطير أثناء جولاته التفقدية.. ويحذر: "اوعوا" منذ ساعتين و 35 دقيقة السيسي يوجه رسالة مهمة إلى المصريين بشأن كورونا منذ أقل من ساعتين الخبر اليقين.. الكشف عن حقيقة عودة رونالدو إلى ريال مدريد منذ أقل من ساعة مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن الدوري الممتاز منذ 33 دقيقة باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا منذ حوالي 5 ساعات ننشر صور الشابين ضحية مشاجرة بولاق الدكرور منذ أقل من ساعتين قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم السوادء للشركات والأفراد منذ حوالي 6 ساعات توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا منذ حوالي 9 ساعات الأهلي يفاوض الدبابة البشرية منذ ساعة الا ربع عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي منذ حوالي 17 ساعة لحظة مقتل شابين خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في بولاق الدكرور (فيديو) منذ ساعتين السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا منذ ساعتين و 30 دقيقة تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا منذ حوالي 4 ساعات بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين منذ يوم