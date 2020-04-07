البورصة الأمريكية ترتفع في مستهل التعاملات

بدأت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بعد سلسلة من التطورات الإيجابية لاحتواء تأثيرات "كوفيد-19" من جميع الدول في أنحاء العالم.





وجاء أداء "وول ستريت" مدفوعاً بأرتفاع أسهم الخطوط الجوية وقطاع التكنولوجيا.





وعلى صعيد تفشي الكورونا في الولايات المتحدة، يبدو أن عدد الحالات الجديدة في انخفاض خلال الأيام الأخيرة، بينما تشهد إيطاليا وإسبانيا تراجعا في الإصابات وهما من أكثر الدول تضرراً.





وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي بالأمس إن هناك "ضوء في نهاية النفق"، وردد ترامب تعليقات مسؤولي منظمة الصحة العالمية الذين قالوا إن البحث لتطوير اللقاحات والعلاجات "تسارع بسرعة لا تصدق".





وقدم الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك تسهيلات إعادة شراء بقيمة 60 مليار دولار للبنك المركزي في إندونيسيا، للمساعدة في الإحتياجات النقدية وسط نقص الدولار في البلاد بسبب تفشي كورونا.





وبلغ عدد الإصابات إثر الفيروس الصيني أكثر من 368 ألف حالة في الولايات المتحدة، وسط وفاة ما يزيد عن 76 ألف شخص عالمياً، وفقاً لجامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.





وبحلول الساعة 1:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 4 بالمائة وهو ما يعادل 914.7 نقطة، إلى مستوى 23594.7 نقطة.





كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنحو 3.4 بالمائة إلى 2754.6 نقطة، في حين شهد "ناسداك" ارتفاعاً بنسبة تزيد عن 2.8 بالمائة ليصل إلى 8141.4 نقطة.





وفي خلال نفس الفترة تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنسبة 0.8 بالمائة مسجلاً 99.856.