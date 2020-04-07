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الخبر اليقين.. الكشف عن حقيقة عودة رونالدو إلى ريال مدريد

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:26 م
رونالدو
رونالدو
كشف روميو أغريستي الصحفي بموقع "جول" إيطاليا، حقيقة الأنباء المنتشرة حول عودة البرتغالي كريستيانو رنالدو نجم يوفنتوس الإيطالي إلى ريال مدريد الإسباني من جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ويقضي رونالدو موسمه الثاني في يوفنتوس بعد انتقاله مقابل 100 مليون جنيه إسترليني من ريال مدريد في عام 2018.



ومنذ رحيله عن ريال مدريد في عام 2018، ربطت وسائل الإعلام الإسبانية بانتظام أن رونالدو قريباً من العودة المحتملة إلى سانتياغو برنابيو، ولم الشمل مع زين الدين زيدان، الذي فاز بثلاث بطولات متتالية بدوري أبطال أوروبا مع الرقم الحالي 7 في يوفنتوس، أما في إيطاليا هناك أنباء مختلفة تشير إلى أن يوفنتوس لن يكون جاهزاً على الإطلاق لرحيل "الدون".



ووفقاً للمعلومات الواردة من الصحافي الإيطالي الموثوق روميو أغريستي بموقع جول إيطاليا، فإن العودة إلى ريال مدريد ليست في برنامج كريستيانو رونالدو على الإطلاق.



وأوضح أغريستي أن رونالدو ليس لديه نية لمغادرة يوفنتوس، الذي فاز معه بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، وحيث يكسب ما لا يقل عن 31 مليون يورو كراتب سنوي.

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