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تجديد حبس المتهمين بالتحرش بفتاة في 15 مايو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
داليا عادل
جدد قاضى المعارضات فى محكمة جنح 15 مايو، حبس عاطل وسائق توك توك، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بخطف هاتف فتاة، والاعتداء على والدتها بالضرب لدفاعها عن تحرشهما بابنتها.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى النقيب إسلام الدكروري، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو بمحافظة القاهرة، بلاغًا من ربة منزل يفيد بأنه حال سيرها بنطاق محل سكنها بمجاورة 6، بصحبة نجلتها البالغة من العمر 18 عاما، تحرش عاطلان بابنتها، وأثناء تدخلها للدفاع عنها وتوبيخهما، قاما بالاعتداء عليها بالضرب، وخطفا هاتف ابنتها ولاذا بالفرار.

وانتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة، وبإجراء التحريات أمكن تحديد هوية المتهمين وتبين أنهما كل من "إ.ل"، "20 سنة"، سائق توك توك، وصديقه "م.أ"، "19 سنة" عاطل، عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ومن ناحية أخرى قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس 6 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيل عصابى لسرقة المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، كما وجهت لها النيابة تهمة السرقة والاحتيال والنصب وتهمة انتحال صفة مهنة.

وكان قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من شخصين تاجر مقيم بمحافظة سوهاج، ومندوب مشتريات مقيم بمحافظة الشرقية، بأنهما تعرضا لواقعة سرقة مبلغ مالى وقدره مليون جنيه سودانى، عن طريق انتحال بعض الأشخاص صفة رجال مباحث الأموال العامة. 

وتبين أن المبلغ قام بالاتصال بأحد الأشخاص لتغيير المبلغ السودانى بمبلغ مصرى، وتم ربطه بعدة وسطاء أخبروه بإرسال (مندوب إليه) للشركة وذلك لتغيير المبلغ المالى حيث فوجئ عقب حضور ذلك المندوب بسيارة ميكروباص بداخلها عدد من الأشخاص والذين قاموا بإيهامه بكونهم رجالا من مباحث الأموال العامة، وقاموا بالاستيلاء منه على المبلغ المالى، واصطحبوا معهم مندوب الشركة المزيف وفروا هاربين.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث إلى تحديد مرتكبى الواقعة، وأمكن ضبطهم وهم 6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة وضبط بحوزتهم السيارة المستخدمة في الواقعة، وكذلك مبلغ مالى قدره (29.600 جنيه مصرى) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وأنهم يكونون تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المواطنين عقب إيهامهم بأنهم من مباحث الأموال العامة، وحرر المحضر اللازم.

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