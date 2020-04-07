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نادية الجندي عن مشاركة أحمد السقا في "سكر زيادة": وجودك إضافة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:48 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
أعربت الفنانة نادية الجندي عن سعادتها الكبيرة بمشاركة الفنان أحمد السقا كضيف شرف في مسلسلها الجديد "سكر زيادة"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وقامت بتوجيه رسالة له، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت الفنانة نادية الجندي صورة جديدة لها، ظهرت فيها وهي برفقة الفنان أحمد السقا والمنتج أنور صادق الصباح،والمخرج وائل احسان،وعلقت على الصورة قائلة:" يا أحمد نورتنا في المسلسل،وجودك إضافة للعمل، أنت فنان جميل وخلوق وملتزم، وعملنا شغل جميل ومشاهد أكشن يارب تعجب الجمهور".

وتابعت نادية الجندي قائلة :"وإن شاء الله نلتقي في عمل سينما يعمل أنقلاب، ربنا يوفقنا جميعًا يا رب،
وألف مبروك ليك علي برنامجك اغلب السقا،بالنجاح والتوفيق ليك،
انتظروا مسلسل سكر زيادة في رمضان٢٠٢٠" ⁦.

يشار أن مسلسل" سكر زيادة "من ﺇﺧﺮاﺝ وائل إحسان،ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال،إبراهيم محسن، بطولة نادية الجندي،نبيلة عبيد،سميحة أيوب، هالة فاخر، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم محمد عادل،روجينا، مصطفى أبو سريع،سليمان عيد،خالد أنور،أحمد جمال السعيد،مايان السيد.

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يا أحمد أنت نورتنا في المسلسل وجودك أضافه للعمل أنت فنان جميل وخلوق وملتزم وعملنا شغل جميل ومشاهد أكشن يارب تعجب الجمهور وإن شاء الله نلتقي في عمل سينما يعمل أنقلاب ربنا يوفقنا جميعاً يارب ⁦🙏🏻⁩⁦🙏🏻⁩ وألف مبروك ليك علي برنامجك #اغلب_السقا بالنجاح والتوفيق ليك ومعانا بالصورة المخرج الأستاذ #وائل_احسان والمنتج الأستاذ #انور_صادق_صباح أنتظروا مسلسل #سكر_زيادة في #رمضان_٢٠٢٠ #نادية_الجندي ⁦❤️⁩ @ahmedelsakaeg

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