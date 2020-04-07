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"أحياء وقصور".. السكاكيني شاهد على التاريخ

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:36 م
ارشيفية
ارشيفية
حسام زيدان

أحياء عدة في القاهرة ارتبطت بأسماء الآثار الشهيرة التي تقع فيها، فلدينا حي القلعة، والذي ارتبط بقلعة الناصر صلاح الدين الأيوبي، وكذلك لدينا حي عابدين والذي ارتبط بقصر عابدين، واليوم نتعرف على قصة قصر السكاكيني والذي ارتبط به حي شهير وهو حي السكاكيني.

 

ومنشئ القصر هو حبيب باشا السكاكيني والذي عش في الفترة من 1841 إلى 1923م، حيث توفي عن عمر ناهز الـ 82 عامًا، وبنى حبيب باشا السكاكيني قصره عام 1897م، وسميت المنطقة بعد بناء القصر على اسم صاحبه، والسكاكيني باشامن أصل سوري هاجرت أسرته إلى مصر في القرن التاسع عشر.

 

وكان عمر حبيب في هذا الوقت 16 عام، وترعرع السكاكيني على أرض مصر، وبدا حياته العملية في صناعة السكاكين وتجارة الأسلحة، ومن هنا اكتسب لقبه "السكاكيني"، ثم اتجه إلى أعمال البناء والمقاولات، وكون ثروة لا بأس بها، وتدريجيًا أصبح أحد أشهر وأغنى أهالي القاهرة.

 

الموقع

 

يقع قصر السكاكيني في حي الظاهر بالقاهرة، وهو في وسط ميدان أطلق عليه "ميدان السكاكيني"، وتصل مساحته إلى  2698  متر مربع، وقام بالأعمال الإنشائية للقصر المكتب الهندسي الاستشاري الإيطالي العالمي في روما.

 

التخطيط العام للقصر

قبل بناء القصر كانت المنطقة التي يوجد بها حاليًا عبارة عن بركة مياه، على الجانب الشرقي للخليج المصري، تُعرف ببركة "قراجا التركماني"، قبل أن تؤول ملكيتها وما حولها إلى السكاكيني باشا، بحكم المزاد الصادر من محكمة مصر المختلطة في العاشر من يونيو في عام 1880

 

وما أن انتقلت ملكية البركة وما جاورها إلى حوزة السكاكيني، حتى شرع في ردمها وبناء قصره الفخيم الذي يقع في منتصف الحي الموجود حاليًا، لتلتقي عنده كل الطرق المؤدية إلى هذا الحي، مما كان له أثر بالغ في التوسع العمراني بهذه المنطقة شمالًا وشرقًا، طوال القرنين التاسع عشر والعشرين.

 

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أطلق متحف قصر المنيل، مبادرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تحت عنوان "كل يوم معلومة"، والتي من خلالها تبث إدارة المتحف صور بإحدى مقتنيات القصر معلومة عنها.

 

ونشر المتحف ثلاث صور متميزة جاءت الأولى تحت عنوان، "نص تأسيسي"، حيث يعتبر النص التأسيسي لسراي الإقامة أحد التحف الفنية فهو مكتوب بالخط الكوفي المربع، والذي يعتبر أحد أنواع الخط العربي المتميزة.

والنص التأسيسي لسراي الإقامة بالكوفي المربع نصه: "أنشأ هذا القصر دولتلو البرنس محمد علي باشا في سنة 1321هجري" وهو ما يعادل سنة 1903م.

 

برج الساعة

أما الصورة الثانية فهي لبرج الساعة الذي أنشأه الأمير محمد علي توفيق بنفس طراز الأبراج المغربية الشهيرة وهو من أشهر الأبراج التي تتميز بروعة التصميم المعماري والفني، وميزة الأمير بكتابات قرآنية، وزخارف منحوتة حفر بارز بالحجر.

 

كما ميزه بالساعة ذات الأرقام العربية والعقارب على شكل أفاعي، وتلك الساعة غريبة الشكل تميز هذا البرج عن برج وساعة محطة رمسيس الشهيرة التي أنشأها أخيه الخديو عباس حلمي الثاني.

 

بهو النافورة

 

وجاءت الصورة الثالثة لبهو النافورة بسراي الإقامة، والذي يتميز بتنوع رائع في الزخارف والأشكال الزخرفية والجمالية التي تنتمي إلى فترات وعصور حضارية مختلفة.

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مصر قصر السكاكيني حي الضاهر حي السكاكيني بوابة الفجر القاهرة الاثار ألفجر

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