خالد النبوي مطلوب على جوجل بعد ظهوره في "صاحبة السعادة"

تصدر النجم خالد النبوي الفنان العالمي الكبير "ترند" محرك البحث جوجل، عقب استضافته ببرنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الإعلامية والفنانة القديرة إسعاد يونس.





خالد النبوي في "صاحبة السعادة"





وأدلى خالد النبوي بتصريحات كثيرة على مدار حلقة البرنامج، الذي يعرض عبر فضائية "DMC"، والتي لاقت اهتمامًا كبيرًا من قبل محبي وعشاق النجم الكبير.





غياب خالد النبوي





وقال خالد النبوي إنه مر بفترة غياب طويلة، من بعد ظهوره في فيلمي "المهاجر" و"المصري" للمخرج العالمي الراحل يوسف شاهين، متوجهًا إلى المسرح، في التفرة التي أسماها "الجنزير".





أزمات في حياة خالد النبوي





وأكد خالد النبوي الذي وصل للعالمية، أنه تعرض لأزمات كثيرة، ظل يحاربها لفترات طويلة، شارك بها في المسرح، تتلمذ على يد "بابا عبده"، النجم الكبير المحبوب الراحل عبدالمنعم مدبولي.





خالد النبوي وعظماء المسرح





وأوضح خالد النبوي أنه استفاد كثيرًا من خبرات وإبداع عبدالمنعم مدبولي، وكذلك المخرج المسرحي الكبير جلال الشرقاوي، ليحظى بكم هائل من الخبرات أضافت له ثقلًا فنيًا كبيرًا.





آخر أعمال خالد النبوي





وشهدت آخر أعمال الفنان خالد النبوي الدرامية نجاحًا كبيرًا، حيث قدم مسلسلًا تاريخيًا بعنوان "ممالك النار"، يتناول الحقبة الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين فى بدايات القرن السادس عشر، وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية.







