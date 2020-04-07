حاتم فهمي يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس أغنيته الجديدة "شفت" وتفاصيل ألبومه

طرح الفنان حاتم فهمي، منذ أيام قليلة على اليوتيوب وعلى المتاجر الإلكترونية الفيديو كليب لأغنيته الجديدة "شفت"، ليعود بها لجمهوره بعد غياب فترة طويلة.

الأغنية الجديدة من كلمات وألحان عمر الشربيني، وتوزيع وميكس وماستر لكريم عبدالوهاب، والكليب من إخراج عمر الشربيني.

وكشف حاتم، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" كواليس أغنيته الجديدة، وسبب طرحها في هذا التوقيت وتفاصيل ألبومه الذي يحضر له منذ فترة طويلة، قائلا: "تعتبر أغنية "شفت" بداية لمشروعي الفني الخاص والذي أكون مسؤول عنه بكافة تفاصيله، حيث تم تصوير الأغنية كفيديو كليب في مصر منذ شهر قبل أزمة "كورونا" بأيام قليلة".

وعن تخوفه من طرح أغنية جديدة في ظل أزمة "كورونا" قال: "لم أكن متخوفًا من طرح الأغنية في هذه التوقيت لأنني أقوم حاليا بتنفيذ خطتي التي وضعتها منذ فترة طويلة ألا وهي طرح أغنية "شفت" كسينجل خلال شهر أبريل، ثم سينجل آخر في عيد الفطر، وآخري بموسم الصيف، ولذلك كان لا يجب تأجيل طرح أغنية"شفت" بسبب "كورونا" لأنني أتبع الخطة".

وبالعكس فمن رأيي أن طرح الأعمال الغنائية في هذا التوقيت فكرة جيدة لأن الجمهور جميعًا يجلس في المنزل حاليًا بسبب حظر التجول، متشوقين للأغاني الجديدة، حيث أنني أبذل قصارى جهدي خلال هذه الفترة لاستعادة جمهوري الذي بالتأكيد قل كثيرًا بسبب غيابي عن الوسط الغنائي فترة طويلة.

واستكمل قائلًا: "سيتم طرح أغنيتين قبل طرح ألبومي بالكامل والذي يضم حوالي 15 أغنية، ومن المفترض طرحه بنهاية عام 2020".

وأضاف: "أحاول تصوير أغلب أغاني الألبوم كفيديو كليب، لأن المحتوى المرئي يجذب الانتباه ويشد الجمهور للمحتوى السمعي".

و عن أبرز فريق عمل ألبومه قال: "كريم محسن، أحمد يوسف، ابراهيم شتا، عمرو يحيي، أحمد عبد السلام، هاني يعقوب، محمد رامي، عمر الشربيني، كريم عبد الوهاب".

وفي نهاية حديثه حرص حاتم، على توجيه الشكر إلى كل شخص شجعه للعودة إلى الغناء فأبرزهم والده، وأصدقائه منهم عمرو مرسي، وعمر الشربيني، وكريم عبد الوهاب حيث ساعدوه بشكل كبير في الألبوم.

وتوجه الفنان حاتم فهمي، خلال الفجر الفني بنصيحة لكل متابعيه وجمهوره بأن يلتزموا بالبقاء في المنازل، وإتباع نصائح الدولة للتخلص من هذا الوباء العالمي، متمنيًا من الله أن تنتهي مأساة فيروس كورونا، ويحفظ جميع الشعوب.