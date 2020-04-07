Advertisements

حاتم فهمي يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس أغنيته الجديدة "شفت" وتفاصيل ألبومه

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:36 م
بوابة الفجر
نور طلعت

طرح الفنان حاتم فهمي، منذ أيام قليلة على اليوتيوب وعلى المتاجر الإلكترونية الفيديو كليب لأغنيته الجديدة "شفت"، ليعود بها لجمهوره بعد غياب فترة طويلة.

 

الأغنية الجديدة من كلمات وألحان عمر الشربيني، وتوزيع وميكس وماستر لكريم عبدالوهاب، والكليب من إخراج عمر الشربيني.

 

وكشف حاتم، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" كواليس أغنيته الجديدة، وسبب طرحها في هذا التوقيت وتفاصيل ألبومه الذي يحضر له منذ فترة طويلة، قائلا: "تعتبر أغنية "شفت" بداية لمشروعي الفني الخاص والذي أكون مسؤول عنه بكافة تفاصيله، حيث تم تصوير الأغنية كفيديو كليب في مصر منذ شهر قبل أزمة "كورونا" بأيام قليلة".

 

وعن تخوفه من طرح أغنية جديدة في ظل أزمة "كورونا" قال: "لم أكن متخوفًا من طرح الأغنية في هذه التوقيت لأنني أقوم حاليا بتنفيذ خطتي التي وضعتها منذ فترة طويلة ألا وهي طرح أغنية "شفت" كسينجل خلال شهر أبريل، ثم سينجل آخر في عيد الفطر، وآخري بموسم الصيف، ولذلك كان لا يجب تأجيل طرح أغنية"شفت" بسبب "كورونا" لأنني أتبع الخطة".

 

وبالعكس فمن رأيي أن طرح الأعمال الغنائية في هذا التوقيت فكرة جيدة لأن الجمهور جميعًا يجلس في المنزل حاليًا بسبب حظر التجول، متشوقين للأغاني الجديدة، حيث أنني أبذل قصارى جهدي خلال هذه الفترة لاستعادة جمهوري الذي بالتأكيد قل كثيرًا بسبب غيابي عن الوسط الغنائي فترة طويلة.

 

واستكمل قائلًا: "سيتم طرح أغنيتين قبل طرح ألبومي بالكامل والذي يضم حوالي 15 أغنية، ومن المفترض طرحه بنهاية عام 2020".

 

وأضاف: "أحاول تصوير أغلب أغاني الألبوم كفيديو كليب، لأن المحتوى المرئي يجذب الانتباه ويشد الجمهور للمحتوى السمعي".

 

و عن أبرز فريق عمل ألبومه قال: "كريم محسن، أحمد يوسف، ابراهيم شتا، عمرو يحيي، أحمد عبد السلام، هاني يعقوب، محمد رامي، عمر الشربيني، كريم عبد الوهاب".

 

وفي نهاية حديثه حرص حاتم، على توجيه الشكر إلى كل شخص شجعه للعودة إلى الغناء فأبرزهم والده، وأصدقائه منهم عمرو مرسي، وعمر الشربيني، وكريم عبد الوهاب حيث ساعدوه بشكل كبير في الألبوم.

 

وتوجه الفنان حاتم فهمي، خلال الفجر الفني بنصيحة لكل متابعيه وجمهوره بأن يلتزموا بالبقاء في المنازل، وإتباع نصائح الدولة للتخلص من هذا الوباء العالمي، متمنيًا من الله أن تنتهي مأساة فيروس كورونا، ويحفظ جميع الشعوب.


أخبار تهمك

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ يوم

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل بشأن منحة الـ ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم السوادء للشركات والأفراد

منذ حوالي 6 ساعات

الخبر اليقين.. الكشف عن حقيقة عودة رونالدو إلى ريال مدريد

منذ ساعة

السيسي يتفاجأ بأمر خطير أثناء جولاته التفقدية.. ويحذر: "اوعوا"

منذ ساعتين و 40 دقيقة

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

صدام جديد بين فرجاني ساسي والزمالك

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

السيسي يوجه رسالة مهمة إلى المصريين بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

منذ يوم

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

لحظة مقتل شابين خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في بولاق الدكرور (فيديو)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأهلي يفاوض الدبابة البشرية

منذ أقل من ساعة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن الدوري الممتاز

منذ 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:46 م

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن الدوري الممتاز

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

02:49 م

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

01:30 م

الأهلي يفاوض الدبابة البشرية

04:32 م

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

12:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر