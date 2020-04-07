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الأهلي يفاوض الدبابة البشرية

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع صفقة من العيار الثقيل لضمها للفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


ورحب مسئولو النادي الأهلي بفكرة التعاقد مع جاكوسن موليكا مهاجم فريق مازيمبي الكونغولي لضمه في الصيف لتعزيز الخط الهجومي للأحمر بالموسم الجديد.


واتخذ الأهلي أولى الخطوات نحو التعاقد مع نجم مازيمبي الأول عن طريق الاستفسار عن الصفقة وسعرها من أجل فتح مفاوضات مع وكيل أعماله وناديه الكنغولي.


وكان فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي قد طلب التعاقد مع مهاجم مميز بالرغم من وجود الثنائي الهجومي مروان محسن وأليو بادجي.


ويرحب الاهلي في نفس الوقت بفتح باب الرحيل أمام الأنجولي جيرالدو دا كوستا لفسح مجال لاستقدام لاعب أجنبي جديد في قائمة الفريق.

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