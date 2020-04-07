الأرصاد: نشاط للرياح وتساقط للأمطار على هذه المناطق غدًا

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء علي كافة محافظات الجمهورية.





وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:





القاهرة الكبرى





يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.





الوجه البحري





يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.





السواحل الشمالية الغربية





يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء





يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.





جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر





يسود طقس معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





شمال الصعيد





يسود طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة.





جنوب الصعيد





يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، كالتالي:





القاهرة العظمي 23 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمي 20 درجة والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمي 18 درجة والصغرى 10 درجه، وسوهاج العظمي 28 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمي 29 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمي 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسانت كاترين العظمي 23 درجة والصغرى 09 درجات.





وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.









أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، كشفت فيه عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على مختلف مناطق الجمهورية.





وأشارت الهيئة إلى أنه يسود منطقة القاهرة الكبرى، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويسود منطقة الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.





ولفتت إلى أنه بالنسبة للسواحل الشمالية الغربية، يسود طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.





وجاءت توقعات درجة الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية كالتالي:





درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 24





درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 24





درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 24





درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 13 والعظمى 24





درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 20





درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 13 والعظمى 21





درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 18





درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 12 والعظمى 20





درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 12 والعظمى 23





درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 21





درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 21





درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 24





درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 25





درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 25





درجات الحرارة فى العريش الصغرى 14 والعظمى 22





درجات الحرارة فى رفح الصغرى 13 والعظمى 21





درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 17 والعظمى 28





درجات الحرارة فى نخل الصغرى 13 والعظمى 26





درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 16 والعظمى 28





درجات الحرارة فى طابا الصغرى 16 والعظمى 28





درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 14 والعظمى 27





درجات الحرارة فى الطور الصغرى 20 والعظمى 27





درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 30





درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 22 والعظمى 30





درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 22 والعظمى 30





درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 16 والعظمى 25





درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 16 والعظمى 26





درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 15 والعظمى 27





درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 16 والعظمى 28





درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 17 والعظمى 30





درجات الحرارة فى قنا الصغرى 18 والعظمى 34





درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 20 والعظمى 35





درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 21 والعظمى 37





درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 38





درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 19 والعظمى 32





درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 19 والعظمى 30





درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 20 والعظمى 30





درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 20 والعظمى 29





درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى 28



