الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بالشرقية

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نشب حريق منذ قليل في مصنع بطاطين بالعاشر من رمضان في محافظة الشرقية فيما انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران.



تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارWا يفيد بنشوب حريق في مصنع بطاطين بالعاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.



ودفعت الحماية المدنية بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها وجارى مباشرة الواقعة.





من ناحية أخرى، أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي ضرورة الإهتمام بالشباب بإعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل علي شغل اوقات فراغهم بطرق ايجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وعرضها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا نظرا للظروف الراهنه التي تمر بها البلاد وقرارغلق مراكز الشباب للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للوصول إلي مختلف الفئات العمرية وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرفه يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.



وفي هذا الإطار أعلن الأستاذ وائل الألفي وكيل وزاره الشباب والرياضة عن قيام أعضاء نادي الفتاه والمرأه بالمديرية بتنفيذ عدد 4 ورش عمل أون لاين للتدريب علي صنع (تحف وأنتيكات من الفايبر جلاس – بوسترات كروشية – فانوس رمضان من الفخار – بسكويت خلال 10 دقائق – مجسسمات من الفايبر جلاس) ضمن المبادرة التي أطلقتها المديرية (مركز شباب أون لاين) لعرض انشطة أعضاء مراكز الشباب من خلال مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا.



يذكر أن مبادرة مركز شباب أون لاين والتي اطلقتها مديرية الشباب والرياضة كبديل لمراكز الشباب باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وبمشاركة أساتذة الجامعات والإعلاميين وأعضاء برلمان الشباب والطلائع تهدف لتوجيه الرسائل التوعوية ونشر أفكار العمل التطوعي ونشر فيديوهات تعليمية لمارسة التمارين الرياضية والتغذية الصحية بجانب اطلاق مبادرة بعنوان "جاهزون"، بمشاركة 300 متطوع من الشباب لنشر أفكار العمل التطوعي وحث الشباب علي أهمية ممارسة الرياضة وشغل أوقات الفراغ بطرق إيجابية.



