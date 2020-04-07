نادية الجندي تطرح برومو مسلسلها في رمضان "سكر زيادة"

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طرحت الفنانة نادية الجندي، برومو مسلسل "سكر زيادة" التي تخوض به السباق الرمضاني المقبل، والذي من المقرر طرحه على قناة "دبي"، وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



مسلسل "سكر زيادة" تدور أحداثه في إطار كوميدي ويشارك فيه بجانب الفنانة نادية الجندي الفنانة نبيلة عبيد وعدد من الفنانين منهم سميحة أيوب وهالة فاخر وضيوف شرف منهم جومانا مراد وهيفاء وهبي وأحمد فهمي وروجينا ولقاء الخميسي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وهو من انتاج صادق الصباح وأنور صادق الصباح وإخراج وائل إحسان وتأليف أمين جمال وإبراهيم محسن وأحمد أبو زيد.



وتعود نادية الجندي من خلال مسلسل "سكر زيادة" إلى السباق الرمضاني من جديد بعد غياب لمدة 4 سنوات حيث كانت آخر أعمالها الرمضانية مسلسل "أسرار" وهو من إخراج وائل فهمي عبد الحميد، وكانت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "كيد النسا" بالإضاقة إلى ظهورها كضيفة شرف مع الفنانة دنيا سمير غانم في مسلسل "لهفة"