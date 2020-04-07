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مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن الدوري الممتاز

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:46 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
الفجر الرياضي

 

فجر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مفاجأة نارية، بعدما كشف عن موقفه بشأن مصير الدوري المصري الممتاز، الذي تم تأجيله للمرة الثانية، حتى 14 أبريل الجاري

 

وقال رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: " الدوري انتهى بالنسبة لنا، وإذا استمر بعد منتصف الشهر الجاري، سنفلس بسبب المبالغ المالية المطلوبة، وبالتالي الإلغاء هو الأفضل".

 

وأكمل مرتضى منصور: "أقول للجنة اتحاد الكرة، أنا لا أخاف ويدي ليست مرتعشة، وإذا لم تحدد اللجنة مصير الدوري في 14 من الشهر الجاري، سأعتبره ملغيا، وسأبلغ اللاعبين بذلك".

 

وأكد أنه لا يسيء لرموز الزمالك بل على العكس يكرمهم وأطلق أسماءهم على منشآت داخل القلعة البيضاء.

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