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طريقة عمل بسكوت العشر دقايق 2020 ومعرفة المقادير والمكونات "السر من عندنا"

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:48 م
بسكوت العشر دقايق
بسكوت العشر دقايق
طريقة عمل بسكوت العشر دقايق 2020 ومعرفة المقادير والمكونات "السر من عندنا"

طريقة عمل بسكوت العشر دقايق في رمضان 2020، اصبحت وصفة البسكوت العشر دقايق من اكثر الوصفات التي أصبحت محور بحث الكثير من المواطنين على مواقع جوجل ويرجع ذلك بسبب أن عمل البسكوت يعتبر من تلك الطرق السهلة التي من الممكن أن يتم تنفيذها بكل سهولة في المنزل ولا تاخذ الكثير من الوقت، وبشكل خاص في ذلك الوقت الحالة التي تمر به البلاد بالعديد من تلك الاجراءات الاحترازية التي جعلت الدولة تفرض حظر التجوال في كافة أنحاء البلاد ولذلك قاموا باللجوء إلي بسكوت العشر دقائق باعتباره من تلك المخبوزات التي لا تحتاج إلي جهد أو وقت كبيربالاضافة إلي أنها تحتاج إلي تلك المكونات السهلة وايضا اقتصادية.

 
بسكوت العشر دقايق

من أكثر ما يميز هذا النوع من البسكوت انها سهل وسريع ولا يحتاج إلي الكثير من الوقت في تنفيذه ومن اكثر ما يميزة أنه من الممكن أن يتم تنفيذه باكثر من طريقة ونكهة ومع كل النكهات المختلفة والطرق تجد دائما طعمة لذيذ وقليل التكلفة، وله أكثر من طريقة من الممكن أن يتم الاستعانة به عند القيام بعمل البسكوت المميز هذا فهناك طريقة الشيف نجلاء الشرشابي والشيف سارة وغيرها الكثير من الشيفات المتميزين.


مقادير البسكوت العشر دقائق

يتكون عجين البسكوت العشر دقائق من بعض المقادير التي تكون قليلة وغير مكلفة وتتواجد باستمرار في منازلنا، ومن المقادير الخاصة به  هي:-

عدد اثنين بيضة.

واحد كوب زيت أو زبدة.

واحد كوب سكر.

ثلاثة أكواب دقيق.

ملعقتان فانيليا.

ملعقة صعيرة بيكنج بودر.


طريقة تحضير بسكوت العشر دقائق

في البداية يتم خلط الزيت والسكر والفانيليا مع بعضهم البعض حتي تم ذوبان السكر بشكل كامل ومن ثم يتم اضافة الدقيق والبيكنج بودر ويتم خلط كافة المكونات باستخدام المضرب ومن بعد ذلك في حالة الرغبة في اضافة النكهات يتم اضافة برتقال أو كاكاو أو على حسب ما تريد، وفي صينية يتم عمل اشكال البسكوت ووضعها في الصينية ويتم وضعها في الفرن لمدة عشر دقائق وسوف يستوي وبالف هنا وشفا.

طريقة عمل بسكوت العشر دقايق 2020 ومعرفة المقادير والمكونات "السر من عندنا"

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