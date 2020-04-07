Advertisements

"حماية المنافسة" يقدم استشارات قانونية واقتصادية مجانية لمجابهة كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:55 م
جهاز حماية المنافسة
جهاز حماية المنافسة
أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن مبادرة جديدة يقوم من خلالها بتقديم الاستشارات القانونية والاقتصادية مجانا للشركات والعاملين في السوق ومستشاريهم القانونين حول مدى توافق ممارستهم التي تهدف إلى مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد مع قانون حماية المنافسة وشروط الإعفاء الواردة بالمادة ٦.

وأوضح الجهاز أن المبادرة تهدف أيضا لتقديم أي استشارات اقتصادية والرد علي أي استفسارات تتعلق بالتوافق مع المواد ٧ و ٨ واقتراح البدائل الاقتصادية التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة دون الإخلال بحرية المنافسة ومواجهة نشوء أي احتكارات خلال المرحلة الراهنة.

وخصص الجهاز البريد الإلكتروني: [email protected] لاستقبال جميع هذه الاستشارات اللازمة، والتي سيقوم الجهاز بسرعة دراستها وتقديم الدعم الفني اللازم لإنجاحها. ولضمان سرعة الرد علي تلك الاستشارات، يجب أن يتضمن البريد الالكتروني التفاصيل اللازمة عن نطاق اتفاقات التعاون أو التنسيق متضمنة:

‌أ-أسماء الأشخاص أطراف مشروع التعاون والمنتجات أو الخدمات المعنية 
‌ب-الاعتبارات القانونية والاقتصادية للاتفاق أو التعاقد
‌ج-موضوع مشروع التعاون المزمع إبرامه بين الأطراف المختلفة 
‌د-الفوائد التي سوف تعود على الاقتصاد والمستهلك من مشروع التعاون وشرح لأهمية  مشروع التعاون للوصول إلى هذه النتائج خلال الأزمة الحالية

وأكد الجهاز على مبدأ الحفاظ على سرية المعلومات طبقًا للمادة (16) من قانون حماية المنافسة التي تحظر على جميع العاملين بالجهاز إفشاء أي معلومات أو بيانات يتلقاها الجهاز في إطار عمله واختصاصه، كما أنه يحظر استخدام هذه المعلومات والبيانات لغير الأغراض التي قدمت من أجلها. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منع الممارسات الاحتكارية حماية المنافسة الفيروس كورونا الاستشارات المجانية الاستشارات القانونية الاستشارات الاقتصادية ازمه كورونا أزمة فيروس كورونا المستجد

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

السيسي يتفاجأ بأمر خطير أثناء جولاته التفقدية.. ويحذر: "اوعوا"

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الأهلي يفاوض الدبابة البشرية

منذ أقل من ساعة

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

لحظة مقتل شابين خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في بولاق الدكرور (فيديو)

منذ ساعتين و 9 دقيقة

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم السوادء للشركات والأفراد

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل بشأن منحة الـ ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة

منذ حوالي 3 ساعات

صدام جديد بين فرجاني ساسي والزمالك

منذ ساعة و نصف

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

منذ يوم

السيسي يوجه رسالة مهمة إلى المصريين بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ يوم

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن الدوري الممتاز

منذ 39 دقيقة

الخبر اليقين.. الكشف عن حقيقة عودة رونالدو إلى ريال مدريد

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

تحرير 14 محضرًا لمحلات أعلنت عن "أوكازيونات وهمية" في بني سويف

"القاهرة الاقتصادية" تغرم "الكاف" مليار جنيه لمخالفة قانون حماية المنافسة

جهاز حماية المنافسة ينظيم برامج تدريبية للتوعية بأحكام قانون حماية المنافسة

"حماية المنافسة": لن يتم الموافقة علي دمج "أوبر وكريم" قبل استكمال الفحص الفني

البرلمان يوافق على إنشاء مركز حماية البيانات الشخصية

"حماية المنافسة" يعلن إجراءات الجديدة لمواجهة فيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:46 م

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن الدوري الممتاز

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

02:49 م

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

01:30 م

الأهلي يفاوض الدبابة البشرية

04:32 م

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

12:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر