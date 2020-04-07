أرقام باهر المحمدي المُرشح للانضمام إلى صفوف الأهلي

يبحث النادي الأهلي في الوقت الحالي عن بديل للظهير الأيمن أحمد فتحي الذي تأكد رحيله في نهاية الموسم الجاري بعدما أعلن اللاعب عن عدم رغبته في تجديد تعاقده وبالتالي انتهاء مسيرته مع القلعة الحمراء.





الأهلي عرض على أحمد فتحي لتجديد عقده مقابل 24 مليون جنيه فى موسمين، بواقع 12 مليوناً فى الموسم الواحد، وهو ما رفضه الجوكر.





وقد ربطت بعض التقارير إسم باهر المحمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، ضمن الأسماء المطروحة لتعويض رحيل أحمد فتحي.





ورشح عدد من الأسماء، منهم كريم العراقى لاعب المصري ورجب بكار لاعب بيراميدز، بالإضافة إلى عمر جابر ظهير بيراميدز.





باهر المحمدي خاض هذا الموسم 16 مباراة وسجل هدفين وصنع الآخر، وفي المجمل لعب 97 في صفوف الدراويش وسجل 6 أهداف وصنع 4 أهداف آخرين.





الإسماعيلي في تصريحات صحفية أكد أنه لم يتلق عرضاً رسمياً من أي نادٍ للتعاقد مع باهر المحمدى، في الوقت الحالي، والذي شدد على أن اللاعب عقده ممتد مع الدراويش ولن يوافق النادي على رحيله سوى بعد حصد بطولة لجماهير القلعة الصفراء.





جدير بالذكر أن النشاط الرياضي يتوقف فى العالم كله حالياً على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.