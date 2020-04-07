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نادية الجندي تكشف حقيقة الخلاف بينها وبين نبيلة عبيد بسبب "سكر زيادة" (فيديو)

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 05:00 م
نبيلة عبيد ونادية الجندي
نبيلة عبيد ونادية الجندي
تحدثت الفنانة نادية الجندي، خلال لقاء ببرنامج " mbc trending"، عن كواليس مسلسل "ِسكر زيادة"، وحقيقة ما قيل عن خلافها مع نبيلة عبيد خلال تصويرهما للمسلسل والذي يجمع بينهما، ومن المقرر أن يتم عرضه رمضان المقبل.

وأوضحت الفنانة نادية الجندي أن ما قيل حول خلافها مع نبيلة عبيد غير صحيح، قائلة: " مفيش خلافات بيني وبينها خالص، مفيش خالص الكلام ده.. الناس متخيلة حاجة مش صح، وإحنا عيلة واحدة كلنا".

وتابعت لو هذا الكلام عن الأحداث داخل المسلسل، وليس الأحداث الشخصية، فهيكون في مشاكل كتير، قائلة: "لو على أحداث المسلسل هيبقى فيه مشاكل جامدة".

وأضافت عن دورها بالمسلسل وسبب عودتها للدراما بعد غياب: " أقدم شخصية عصمت، وكوميديا مختلفة وشكل جديد فاتحمست ونزلت أعمل العمل ده السنة دي، جمهوري دايما يبعتلي ويسالني إنتي فين ومختفية ليه.. نزلت بناء على رغبة الجماهير اللي بتحبني".

نبذة عن مسلسل سكر زيادة

تدور أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار من الكوميديا والتشويق، من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، وهو من بطولة نادية الجندي ونبيلة عبيد وهالة فاخر وسميحة أيوب، ويضم عدد من الضيوف منهم هنادي مهني وأحمد السقي وأحمد فهمى وخالد أنور وروجينا، بيومى فؤاد وسليمان عيد ومصطفى أبو سريع ومايان ‏السيد و‏بدرية ‏طلبة.

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