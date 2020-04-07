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"اشتقت لتقبيلك وعناقك".. لمن وجهت رزان مغربي رسالتها؟!

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

وجهت الفنانة رزان مغربي، رسالة مليئة بالحب لنجلها رام، بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

ونشرت رزان صورة جمعتها بنجلها، وظهرت في الصورة وهي تقوم بتقبيله، وعلقت على الصورة قائلة:" لا أستطيع العيش بدونك، رام اشتقت لك يا حياتي، أكتب هذه الكلمات في يوم ميلادك لست معك بعيدًا، ولكنك تحت جلدي في قلبي حتى نلتقي مرة أخرى، وأتمنى لك مستقبلًا رائعًا، اشتقت لتقبيلك وعناقك، انت حبيبي وحياتي وكل شيء ".

 

وفي سياق آخر، تخوض الفنانة رزان مغربي السباق الرمضاني المقبل من خلال مشاركتها في برنامج "اغلب السقا"مع الفنان أحمد السقا، والبرنامج مأخوذ عن فورمات عالمي لبرنامج المسابقات الشهير "beat the star"، وتقوم فكرته حول منافسات صعبة بينهم وبين الضيوف المشاركين فيه، ويستضيف السقا عدد كبير من النجوم من ضمنهم محمد هنيدي، نيللي كريم، درة، عمرو يوسف، قصي خولي، فيفى عبده، وائل جسار، حمدي الميرغني، حمادة هلال، عمرو سعد وغيرهم.

 

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