سعر خيالي.. تعرف على ثمن فستان يسرا ببرنامج "دبي كروز"



ويقدر سعر الفستان طبقًا لموقع About Details بقيمة 1010 دولار أمريكي، من بيت الأزياء

العالمي Carolina Herrera.



فيما اردت الفنانة يسرا بعض الاكسسورات التي زادت من جمال طلتها، حيث ارتدت أسورة متعددة الطبقات من اللون الأزرق مع قرط متدلي من اللون الذهبي والأسود، وارتدت صندل باللون الأزرق، ليضفي جاذبية أكثر على شكلها العام.





من جانب آخر، تحدثت يسرا عن زوجها خالد سليم خلال البرنامج، فقالت عنه: "ربنا اداني زوج من غير وجوده في حياتي ما كنتش وصلت لكل ده، بدعي ربنا دايمًا أنه يخليهولي، وهو من أنضف وأرقى الحاجات الي حصلتلي".





يذكر أن يسرا تشارك بمسلسل "دهب عيرة"، وهواسم مؤقت للمسلسل، في السباق الدرامي الرمضاني 2020.



خطفت الفنانة يسرا الأنظار بإطلالاتها الأخيرة في برنامج "دبي كروز"، وظهرت يسرا بفستانها الذي جاء باللون الأصفر الذي ناسب لون بشرتها جدًا.