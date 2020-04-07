بومبيو: نتعامل بشفافية بشأن أزمة كورونا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه يتم التعامل بشفافية بشأن أزمة فيروس كورونا.

وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الثلاثاء: "سنواصل جهودنا لتعزيز نظام الرعاية الصحية في أمريكا".

ويذكر أن حمل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، النظام الإيراني المسؤولية عن انتشار فيروس كورونا الجديد.





وقال بومبيو: "النظام الإيراني يتحمل مسؤولية كبيرة في انتشار الفيروس"، داعياً رعايا الولايات المتحدة في الخارج للعودة إلى البلاد في أسرع وقت ممكن.





وارتفعت حصيلة وفيات كورونا في إيران إلى 1433 وفاة بعد تسجيل 149 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.





وكان مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية أعلن، الخميس، أن فيروس كورونا الجديد يصيب 50 إيرانياً كل ساعة، بينما يقتل إيرانياً واحداً كل 10 دقائق.



