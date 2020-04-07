محمد ممدوح عن يحيى الفخراني: "قدوتي في المجال.. وكل أعماله تشرف البلد"

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أعرب الفنان محمد ممدوح عن حبه الشديد للفنان يحيي الفخراني، الذي تحل ذكري ميلاده اليوم، فهو من مواليد 7 إبريل 1945، ومن أبناء محافظة الدقهلية بدلتا مصر.



وكشف "ممدوح"، في تصريح خاص لـ" الفجر الفني " عن مدى حبه ليحيى الفخراني، قائلا: "يادكتور يحيي يانجم ياعالمى، ياكبير يااستاذنا كلنا، كل سنة وحضرتك طيب وبصحة وسلامة، ويارب دايما عطاء بفنك".



واكمل حديثه قائلاً: "بحبك وبحب كل أعمالك ومش هينفع أقول عمل معين، لأن كل أعمالك تشرف البلد كله، وتشرف المجال الفني كله، ربنا يخليك لينا ويارب دايما عطاء، وأنت بالنسبة لي مثلي الأعلى، كل سنة وحضرتك طيب".



جدير بالذكر أن الفنان القدير يحيى الفخراني قدم العديد من عشرات الأعمال الفنية المتنوعة بين دراما تليفزيونية وأفلام سينمائية وأعمال مسرحية، وبرع في تقديم كل ما هو صعب، ومن أبرز أعماله : "شيخ العرب همام"، و"الخواجة عبدالقادر"، و"ونوس"، و"شرف فتح الباب" و"عباس الأبيض في اليوم الاسود"، هو ايضًا "جحا المصري" و"نصف ربيع الاخر" و"صيام صيام"، هو "الملك لير" و"مبروك وبلبل" وسليم البدري في "ليالي الحلمية".