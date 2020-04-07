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عاجل.. ليفربول يحدد بديل محمد صلاح

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 05:11 م
محمد صلاح
محمد صلاح
حسام مجدي


حدد نادي ليفربول الإنجليزي البديل المناسب للمصري محمد صلاح نجم الفريق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "سبورت" أن نادي ليفربول يستهدف التعاقد مع الإسباني فيران توريس نجم نادي فالنسيا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ليفربول بدأ بالفعل في التفاوض مع توريس لضمه للفريق في الصيف القادم ومعرفة مطالب اللاعب المادية.

وذكرت الصحيفة أن نادي ليفربول يرغب في التعاقد مع فيران لأنه يرى أنه البديل المناسب لمحمد صلاح في حالة رحيله عن الفريق.

وقد شارك فيران توريس في ٢٠ مباراة حتى الآن مع نادي فالنسيا خلال هذا الموسم خلال بطولة الدوري الإسباني الممتاز وسجل خلالهم ٤ أهداف وصنع ٤ أهداف آخرين.

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الكلمات المفتاحية

محمد صلاح ليفربول فيران توريس انتقالات صيفية

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