فيفو تطلق هاتفها المنتظر Vivo V19 بثقب مزدوج للكاميرا الأمامية

أعلنت شركة فيفو عن إطلاق هاتفها المنتظر Vivo V19، ويأتي الهاتف الجديد مع كاميرا رباعية بالخلف وكاميرا أمامية مزدوجة على شكل ثقب في جانب الشاشة العلوي.





ويعتبر Vivo V19 أحدث هواتف فيفو/ وأول هاتف من الشركة مع ثقب مزدوج للكاميرا الأمامية في الجانب العلوي من الشاشة. ويأتي هذا الإطلاق بعد نحو أسبوعين من الموعد السابق للكشف عن الهاتف والذي تأجل وقتها بسبب انتشار فيروس كورونا في الهند – البلد التي كانت ستشهد إطلاق الهاتف.





يأتي هاتف فيفو الجديد مع شاشة بقياس 6.44 بوصة بدقة FHD+ من نوع Super AMOLED لتقدم جودة عالية عند الاستخدام، وهي محملة بثقب مزدوج للكاميرا الأمامية التي تأتي بعدستين إحداها بدقة 32 ميجا بكسل والأخرى بدقة 8 ميجا بكسل واسعة جدًا. فيما يأتي مع كاميرا رباعية بالخلف مع عدسة رئيسية بدقة 48 ميجا بكسل، وعدسة واسعة بدقة 8 ميجا بكسل، وعدسة للتصوير المركز بدقة 2 ميجا بكسل، وأخرى بدقة 2 ميجا بكسل ماكرو.





فيما يخص العتاد الداخلي، فالهاتف يأتي مع معالج سنابدراجون 712، ويحمل ذاكرة رام 8 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت.





ويحمل V19 بطارية بقدرة 4,500 ملي أمبير/ ساعة تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط بتقنية FlashCharge 2.0 المطورة من الشركة.



