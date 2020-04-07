نجم ليفربول يكشف عن مصيره مع الفريق بتصريح ناري

خرج المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بتصريحات جديدة، أكد فيها أنه يتمنى أن يصبح أحد أساطير ليفربول.

وردا على سؤال حول الكيفية التي يريد أن يتذكر بها المشجعون فترته في ليفربول، أبلغ فان دايك صحيفة "سبورت" الإسبانية: "كأحد أساطير ليفربول، أريد تحقيق أشياء مذهلة هنا".

وأضاف فان دايك الذي احتل المركز الثاني وراء ليونيل ميسي في تصويت جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم: "أود أن أصبح أحد هؤلاء اللاعبين الذين يعودون إلى أنفيلد بعد الاعتزال، أشاهد أساطير النادي في المباريات وأشعر بأنني جزء من هذه الأسرة الكبيرة".

وتابع: "نمتلك فريقا رائعا ولا نفتقد أي شيء، ولدينا كل الأدوات اللازمة لمواصلة تحقيق الانتصارات.. وهي مدرب له شخصية، وتشكيلة متنوعة، وأسلوب لعب يجلب الانتصارات، وملعب، وجمهور يقوم بدوره".

وساعد المدافع البالغ 28 عاما، الذي انضم إلى ليفربول في يناير 2018، النادي على الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

وكان ليفربول الذي خسر مرة واحدة في الدوري هذا الموسم، على بعد انتصارين فقط من تحقيق لقبه الأول في الدوري الإنجليزي منذ 30 عاما، قبل أن يتوقف الموسم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتم تعليق منافسات الدوري الإنجليزي لأجل غير مسمى بسبب الفيروس الذي أصاب حوالي 1.4 مليون شخص حول العالم وأودى بحياة زهاء 75 ألفا حتى الآن.