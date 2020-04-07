مصرع وإصابة 12 شخص إثر تعرضهم لحادث سير بالمنيا



تلقى اللواء محمود خليل مدير ـمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز ابوقرقاص يفيد بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوى، واسفر الحادث عن مصرع شخصين واصابة 10 أشخاص اخرين تم نقلهم إلى المستشفى العام

وتبين من التحريات الأولية أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث أدت إلى انفجار الإطار الأمامي للسيارة، تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابه لتباشر التحقيقات.



وعلى جانب آخر، قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، تواصل تنفيذ حملات للتصدي، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية أاملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وضد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.



وأعلن المحافظ أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية استردت حوالي 346 فدانا، حيث استردت الوحدة المحلية لمركز المنيا خلال تلك الحملات 151 فدان بالطريق الصحراوي الشرقي، كما نجحت الوحدة المحلية لمركز مغاغة في استرداد ٥٠ فدان املاك دوله بالصحراوي الشرقي.



كما استردت الوحدة المحلية لمركز مطاي اليوم الثلاثاء ١٤٥ فدان، حيث تم ازالة ٥ حالات تعدي، كما تم إزالة حالتي تعد بإجمالي قيراط و١٤ سهم بمديمة مطاي.



وتم خلال تلك الحملات أيضا، إزالة 3 حالات تعدى بالبناء على أراضي زراعية، بقريتي العقلية، وكفر عبد الخالق، بالعدوة، وازالة ١٦ حالة تعدي على املاك الدولة، والزراعة، بقريتي قلوصنا وبني خالد بسمالوط، منها 10 حالات بناء في المهد على املاك الدولة بدير جبل الطير، و٦ حالات تعدي بالبناء على أراضي زراعية بدفش (قلوصنا)، وحالة إزالة بالمهد بقرية جريس بأبو قرقاص، وحالة بقرية دروة بمركز ملوي.



وبمركز المنيا، تم إزالة 22 حالة منها، 4 حالات تعدي على أراضي زراعية وحالة املاك دولة بقرية ريدة، التابعة للوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان، و9 حالات تعدي على أراضي زراعية، و8 حالات تعدي على أملاك الدولة، بقرية طوخ الخيل مركز المنيا، كما تم إزالة ٣٣ حالة زراعة، وإصلاح زراعي.



أكد المحافظ، على استمرار الحملات لتطبيق احكام القانون والتصدي بكل حزم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وضد كل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.



وكان المحافظ قد قاد أمس حملة مكبرة، نجحت في استرداد ألف فدان تقريبًا لأرض خارج الزمام بنطاق مركز ملوي بالطريق الصحراوي الغربي، وهي ارض لم يتم تقديم أي طلبات لتقنينها طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وهي عبارة عن ارض فضاء ليس بها أي مظاهر للزراعة وكان بعض المواطنين قد قاموا بالتعدي عليها، مستغلين الظروف الطارئة التي تمر بها الدولة.



لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 10 آخرين، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من مركز ابوقرقاص على الطريق الصحراوي.