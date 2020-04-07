أخرهم المقاولون العرب.. أندية ومدربين تنازلوا عن جزء من رواتبهم بسبب كورونا

في بادرة طيبة من أندية الدوري المصري لتخفيف الأعباء المالية لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي أثرت بشكل كبير على اقتصاد الكثير من الأندية، قام عدد من الأندية بتخفيض مرتباتهم.





قبل 3 أيام قام طلعت يوسف مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بالتنازل عن نصف راتبه لحين الانتهاء من هذه الأزمة.





ليأتي بعدها ويعلن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي الحالي لنادي المصري البورسعيدي تنازله عن نصف راتبه الشهري للنادي، بالإضافة إلى طارق العشري مدرب الفريق، واللاعبين، خلال الفترة المتبقية في عقودهم.





وجاء آخر الأندية في هذه المبادرة هو نادي المقاولون العرب، حيث أعلن الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق واللاعبين التنازل عن نصف راتب الشهر.





جدير بالذكر أن المنافسات الرياضية في مصر متوقفة في الوقت الراهن بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، إلى أن يجد جديد.