وصول أول طائرة إلى مطار بيروت الدولي قادمة من فرنسا

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، الثلاثاء، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 548.









وقالت الوزارة اللبنانية، في أحدث تقاريرها، إن أجرت 568 فحصا في المختبرات خلال 24 ساعة دون فحصوات المطار للمغتربين، موضحة أن عدد الوفيات توقف عند 19.





وأضافت أنها أجرت 430 فحصا للمغتربين في المطارات، وجاءت جميع النتائج سلبية.