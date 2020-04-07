Advertisements

وصول أول طائرة إلى مطار بيروت الدولي قادمة من فرنسا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 05:20 م
بوابة الفجر
أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، بوصول أول طائرة إلى مطار بيروت الدولي قادمة من فرنسا تحمل على متنها ١٢١ مسافرا ضمن إجراءات الحكومة اللبنانية لإجلاء مواطنيها.

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، الثلاثاء، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 548.


وقالت الوزارة اللبنانية، في أحدث تقاريرها، إن أجرت 568 فحصا في المختبرات خلال 24 ساعة دون فحصوات المطار للمغتربين، موضحة أن عدد الوفيات توقف عند 19.

وأضافت أنها أجرت 430 فحصا للمغتربين في المطارات، وجاءت جميع النتائج سلبية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وصول لبنان كوفيد فرنسا طائرة الفيروس كورونا الاجمالي اجراءات الحكومة أول 7 اصابات جديدة

أخبار تهمك

صدام جديد بين فرجاني ساسي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

السيسي يتفاجأ بأمر خطير أثناء جولاته التفقدية.. ويحذر: "اوعوا"

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل بشأن منحة الـ ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة

منذ حوالي 4 ساعات

لحظة مقتل شابين خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في بولاق الدكرور (فيديو)

منذ ساعتين و 27 دقيقة

حقيقة خلاف الخطيب مع سيد عبد الحفيظ في الأهلي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يفاوض الدبابة البشرية

منذ ساعة و 10 دقيقة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن الدوري الممتاز

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من "المركزي" بشأن القوائم السوادء للشركات والأفراد

منذ حوالي 6 ساعات

توجيهات وتحذيرات جديدة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من "الصحة" بشأن وفيات كورونا والمتعافين

منذ يوم

عاجل.. أول رد من عاشور على أزمته مع الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

السيسي يوجه رسالة مهمة إلى المصريين بشأن كورونا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

خط سير كورونا في مصر.. مفاجأة عن موعد الذروة

منذ يوم

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ماليزيا تجري محادثات لإجلاء مواطنيها من ووهان

الهند تبلغ عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

الصحة اللبنانية تسجل ثاني إصابة بفيروس "كورونا"

الصحة اللبنانية: تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا

6470 ألف حالة وفاة.. بالأرقام ضحايا كورونا حول العالم

إقلاع أول مروحية عسكرية فرنسية تنقل مصابي كورونا إلى ألمانيا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:46 م

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن الدوري الممتاز

السيسي يوجه رسالة إلى القطاع الخاص بسبب كورونا

02:49 م

الأهلي يفاوض الدبابة البشرية

04:32 م

تحذير جديد من منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار كورونا

01:30 م

باحثون من جامعة القاهرة يتوصلون إلى علاج من عقارين لصد كورونا

12:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العطسة الصينية

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تحسب فوائد القرض والفيزا كارد لو دخلت المبادرة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ملحمة كورونا.. وقوة مصر