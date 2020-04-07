خبراء: قرارات الحكومة أعادت الحياة للبورصة المصرية









مجموعة من القرارات إتخذتها الحكومة المصرية بهدف تنشيط الاقتصاد المصري وتحفيز وتنشيط أسواق المال والحد من أضرار فيروس كورونا، ومن ضمنها إلغاء الضرائب العقارية و تأجيل العديد من الملفات الشائكة و تخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر إ لي جانب قرار المركزي المتخذ اليوم بإلغاء القوائم السوداء للبنوك والسماح للعملاء الغير منتظمين سواء أفراد أو مؤسسات بأخد قروض.





ونستعرض أراء الخبراء في مدي تأثير تلك القرارت علي أداء البورصة المصرية اليوم كالتالي :





قال سمير رؤوف خبير أسواق المال إنه قد سادت حاله من التفاؤل المشروط في الأسواق المالية اليوم ، بعد إعلان إيطاليا ليومين متتالين عن إنحصار أزمة كورونا للأسواق المالية، والتي دفعت المؤشر للأسهم للتعافي الجزئي للأسواق المالية العالمية وبالتالي إنعكس ذلك علي أداء المؤشر للأسهم المصرية ، حيث ارتفعت أسعار الأسهم بشكل كبير وتعافت المؤشرات الرئيسية .





وأوضح الخبير لـ " الفجر " أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية egx30 قد وصل إلي 9840 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 4.17% ، وتجاوزت قيم التداولات المليار جنيه علي إثر مالحفزات الاقتصاديه للبنك المركزي المصري اليوم وعلى مدار أسبوعين متتالين ومبادرات أخري مختلفه وفقا لتوجيهات سيادة الرئيس لدعم الصناعات المختلفه و التصدير و تخفيف أثر أزمه كرونا علي القطاع السياحي و الطيران و المنشآت السياحيه ومحفزات اخري أصدرت علي مدار الأسبوع الماضي والمتعلقة بهيئة الرقابة المالية و أبرزها تعديل قانون الشراء لصندوق المخاطر لشراء الأسهم بالبورصة المصرية ، و تعديل المده لعمليات الطروحات للشركات المقيده و التمويلات متناهية الصغر و تخفيض التكاليف .





وأضاف الخبير، أن معظم المؤسسات تتنافس علي دعم الاقتصاد المصري والنهوض بالبورصة المصرية وتبقي مشكله الازدواجية الضربية مع وزارة المالية معلقه حتي الأن.







