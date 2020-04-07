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خبراء: قرارات الحكومة أعادت الحياة للبورصة المصرية
الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:41 م
نيفين سمير
مجموعة من القرارات إتخذتها الحكومة المصرية بهدف تنشيط الاقتصاد المصري وتحفيز وتنشيط أسواق المال والحد من أضرار فيروس كورونا، ومن ضمنها إلغاء الضرائب العقارية وتأجيل العديد من الملفات الشائكة وتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر إلي جانب قرار المركزي المتخذ اليوم بإلغاء القوائم السوداء للبنوك والسماح للعملاء الغير منتظمين سواء أفراد أو مؤسسات بأخد قروض.
ونستعرض أراء الخبراء في مدي تأثير تلك القرارت علي أداء البورصة المصرية اليوم كالتالي :
قال سمير رؤوف خبير أسواق المال إنه قد سادت حاله من التفاؤل المشروط في الأسواق المالية اليوم ، بعد إعلان إيطاليا ليومين متتالين عن إنحصار أزمة كورونا للأسواق المالية، والتي دفعت المؤشر للأسهم للتعافي الجزئي للأسواق المالية العالمية وبالتالي إنعكس ذلك علي أداء المؤشر للأسهم المصرية ، حيث ارتفعت أسعار الأسهم بشكل كبير وتعافت المؤشرات الرئيسية .
وأوضح الخبير لـ " الفجر " أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية egx30 قد وصل إلي 9840 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 4.17% ، وتجاوزت قيم التداولات المليار جنيه علي إثر مالحفزات الاقتصاديه للبنك المركزي المصري اليوم وعلى مدار أسبوعين متتالين ومبادرات أخري مختلفه وفقا لتوجيهات سيادة الرئيس لدعم الصناعات المختلفه و التصدير و تخفيف أثر أزمه كرونا علي القطاع السياحي و الطيران و المنشآت السياحيه ومحفزات اخري أصدرت علي مدار الأسبوع الماضي والمتعلقة بهيئة الرقابة المالية و أبرزها تعديل قانون الشراء لصندوق المخاطر لشراء الأسهم بالبورصة المصرية ، و تعديل المده لعمليات الطروحات للشركات المقيده و التمويلات متناهية الصغر و تخفيض التكاليف .
وأضاف الخبير، أن معظم المؤسسات تتنافس علي دعم الاقتصاد المصري والنهوض بالبورصة المصرية وتبقي مشكله الازدواجية الضربية مع وزارة المالية معلقه حتي الأن.
وتابعت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن مؤشرات البورصة المصرية ارتفعت اليوم بسبب سلسلة المحفزات التي تتخذها الدولة وما تم إعلانه من قبل الرئيس عن سلسلة من السماحات والتأجيلات للعديد من الملفات الشائكة واستمرار ضخ سيولة من قبل المؤسسات المالية المحلية وتعافي الأسواق العربية بسبب اقتراب الوصول إلي إتفاق في شأن إنتاج النفط وتأثيره علي سعر النفط والذي أصبح في الأدني الأسعار منذ 17 عام.
وأوضحت الخبيرة لـ " الفجر " أن المملكة العربية السعودية بصدد عقد إجتماعان ، الأول يوم الخميس المقبل وهو يتعلق بمنظمة أوبك وستحضرة دولة روسيا للاتفاق علي حجم الإنتاج ، أما الثاني يوم الجمعة لوزارء الطاقة لمجموعة العشرين للمساعدة في تجاوز الأزمة وربما كان لذلك أثر كبير علي ارتفاع البورصات العربية اليوم وبالتالي أثر علي إيجابية الأداء بالبورصة المصرية اليوم.
وأشارت الخبيرة إلي أنه علي الرغم من ارتفاع أعاد المصابين بكورونا بالامس ، إلا أن إعلان وزارة الصحة عن ارتفاع معدلات التعافي وعدم تخطي الحدود الامنة كان له تأثير نفسي جيد علي نفسية المتعاملين.
وكان الرئيس قد اتخذ حزمة من القرارات للحفاظ علي المقدرات الاقتصادية للوطن وهي إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا ، بالإضافة الي سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري
ومن ضمن القرارات الإيجابية هي تخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهرالي جانب قرار المركزي المتخذ اليوم وهو إلغاء القوائم السوداء للبنوك والسماح للعملاء الغير منتظمين سواء أفراد أو مؤسسات بأخد قروض مما يعيد الثقة مرة أخري في الإقتصاد المصري.
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