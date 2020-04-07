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تونس ترسل طائرة عسكرية للصين بغاية جلب مستلزمات طبية

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:04 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
أقلعت صباح اليوم الثلاثاء 07 أفريل 2020، في حدود الساعة الحادية عشر وخمسون دقيقة من مطار تونس قرطاج، طائرة عسكرية في اتجاه هونغ كونغ الصينية.

وقد أشار بلاغ لوزارة الدفاع، أن الطائرة العسكرية توجهت إلى الصين، بهدف جلب مستلزمات ومعدات طبية لفائدة وزارة الصحة في إطار مكافحتها لانتشار فيروس كورونا المستجدّ.

ويشار إلى أن الطائرة العسكرية ستعود إلى تونس صباح يوم الجمعة 10 أفريل الجاري في حدود الساعة التاسعة صباحا، وفق ذات البلاغ.

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