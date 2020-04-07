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توقيع أمر إسناد أعمال مشروع محطات رفع مياة الصرف الصحي وخطوط الطرد بمدينة جمصة بقيمة 65 مليون جنيه

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:09 م
بوابة الفجر
محمد كشك
وقع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أمر إسناد أعمال مشروع محطات رفع مياة الصرف الصحي وخطوط الطرد بتقسيم 15 مايو بمدينة جمصه بقيمه اجمالية 65 مليون جنيه، جاء ذلك تنفيذًا لموافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ الاحلال والتجديد واعادة التأهيل لمحطات رفع مياة الصرف الصحى وخطوط الطرد بتقسيم 15 مايو بمدينه جمصة، بالتعاون والتنسيق القائم بين محافظة الدقهلية ووزارة الاسكان.

وقع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ،امر الاسناد الخاص بتنفيذ المشروع لتقوم بتنفيذه شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالدقهلية وذلك فى اطار تنفيذ الشركة للمشروعات القومية واوضح المحافظ أن القيمة المبدئية للمشروع تبلغ 65 مليون جنيه، وفقا للمقايسة التى قدمتها الشركة وعرض الأسعار بعد أن تم مراجعة الأسعار من خلال لجان الأسعار بقطاع التشيد والبناء والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان.

وقد أكد محافظ الدقهلية أن البدء فى التنفيذ للمشروع فور إبرام التعاقد الذي يتم توقيعة بين محافظة الدقهلية وشركة مياة الشرب والصرف الصحى والذى من المقرر توقيعه خلال الايام القليلة القادمة.

وأضاف المحافظ أن تنفيذ المشروع يضع حلا نهائيا لمشكلات 15 مايو بجمصة فى خدمات الصرف الصحى والتى استمرت لسنوات عديده.

وقد ثمن محافظ الدقهلية جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى وضع حل نهائى لمشكلات الصرف الصحى بمدينه 15 مايو بجمصة.

وعلى صعيد آخر أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، عن قيام مديرية القوى العاملة بالدقهلية بالبدء في صرف منحة إستثنائية للعمالة غير المنتظمة من السابق تسجيلهم والبالغ عددهم 2645 عامل على مستوى المحافظة بقيمة 500 جنيه للعامل المسجل بإدارة العمالة غير المنتظمة.

وأضاف محافظ الدقهلية موعد انتهاء تسجيل العمالة الجديدة الغير منتظمة بعد غد الخميس وبعد الانتهاء من مراجعة البيانات والتأكد من صحتها سيتم إرسال رسالة نصية بقبول البيانات وسيتم صرف مبلغ 500 جنيه يوم الأحد المقبل ولمدة 3 شهور عن طريق فيزا كارد يتم السحب بها من مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير الدعم اللازم للمواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة وتلبية احتياجاتهم المادية والاجتماعية خاصة خلال الأحداث الطارئة.

ومن جانبه أكد أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية أن عدد المسجلين لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة بلغ مليون و500 ألف عامل على مستوى الجمهورية.
توقيع أمر إسناد أعمال مشروع محطات رفع مياة الصرف الصحي وخطوط الطرد بمدينة جمصة بقيمة 65 مليون جنيه
توقيع أمر إسناد أعمال مشروع محطات رفع مياة الصرف الصحي وخطوط الطرد بمدينة جمصة بقيمة 65 مليون جنيه
توقيع أمر إسناد أعمال مشروع محطات رفع مياة الصرف الصحي وخطوط الطرد بمدينة جمصة بقيمة 65 مليون جنيه
توقيع أمر إسناد أعمال مشروع محطات رفع مياة الصرف الصحي وخطوط الطرد بمدينة جمصة بقيمة 65 مليون جنيه

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