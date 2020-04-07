ضبط أدوات كهربائية قبل بيعها فى السوق السوداء بالهرم

أحبطت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، بيع 3720 قطعة أدوات كهربائية، 4500 متر خرطوم كهربائي، 718 كجم دهانات، في السوق السوداء، بعد ضبطهم داخل محل حديد وبويات، بمنطقة الهرم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مدير أمن الجيزة إخطار من العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة مفاده ضبط "جبالي.ر.ج.ف"، 34 سنة، صاحب محل حديد وبويات وأدوات كهربائية "بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة الهرم، ومقيم بذات العنوان لقيامه بتجميع كميات كبيره من الأدوات الكهربائية والدهانات مجهولة المصدر وطرحها بالسوق مدخلا الغش والخداع علي مواطنين بقصد تحقيق ارباح غير مشروعة.

وبتفتيش المحل عثر على 320 لمبة، 630 علبة بداخلها لقمة مفتاح كهربائي فينس، مفتاح كهربائي ماركة بتشينو، 100 لفة خرطوم كهرباء، 420 عبوة معبأة سيلكون لاصق، لون صبغة، دهان.

وبلغ إجمالي المضبوطات ( 3720 قطعة ادوات كهربائية، 4500 متر خرطوم كهربائي، 718 كجم دهانات، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وفي نفس السياق أحبطت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة ترويج

4 أطنان، جبن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك البشري، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى مدير أمن الجيزة إخطار من العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة مفادها ضبط كلا من "سامح م.ع.م"، 39 سنة، مقيم بمتكقة أطسا، بمحافظة الفيوم، والمدير المسؤول عن مصنع منتجات الألبان بدون ترخيص دائرة قسم شرطة الهرم، لقيامه بتجميع كميات كبيره من منتجات الألبان ( جبن مختلفة الأنواع) مجهولة المصدر وغير صالحه للاستهلاك الآدمي.

وبإعداد مأمورية مكونة من ضباط وأفراد الإدارة، ومداهمة المصنع المشار إليه، وبتفتيش المصنع عثر بداخلة علي 1132 علبة معبأة جبنه ( شيدر، ثلاجة، قشطه، مطبوخة )، 15 كرتونه معبأة سمن زنة الواحدة 25 كجم، 13 كرتونه معبأة بديل زبدة كاكاو زنة الواحده 25 كجم، 6 شيكارة معبأة لبن جاف منزوع الدسم زنة الواحده 25 كجم.





وبلغ الاجمالي المضبوطات (4 أطنان و236 كجم)، وتم التحفظ على المضبوطات، وتقنين الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.