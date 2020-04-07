النصر يفقد حارسه لمدة 8 أسابيع



ذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن مصادر كشفت لها أن الجراح الذي سيجري العملية لجونز، أكد لطبيب الفريق البرتغالي بازيل روبيرو، غياب اللاعب عن فريقه لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع.







وكان الحارس الأسترالي تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا، وجرى تثبيت إصبع اليد بالجبيرة، إلا أن الألام عاودته في أحد التدريبات في مقر النادي، قبل أيام قليلة من قرار تعليق الأنشطة الرياضية بسبب الإجراءات الاحترازية ضد انتشار وباء فيروس كورونا.







وأكد الحارس جونز للجهاز الطبي قدرته على المشاركة مع الفريق، وتأجيل العملية الجراحية إلى نهاية الموسم، إلا أن فترة التوقف الجارية دفعته لإجراء العملية.