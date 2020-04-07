السيطرة على حريق هائل بمصنع بطاطين فى العاشر من رمضان





البداية عندما تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بصالة الإنتاج الخاصة بمصنع للبطاطين، بالمنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.



ودفعت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، بـ 12 سيارة إطفاء إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة على النيران وإخمادها، فيما تبين وجود حالات اختناق عديدة بين العمال.



ومن ناحية أخرى، وقعت حادثة بشعة هزت منطقة مزرعة البط بالبساتين، تمثلت في قيام عامل بقتل صاحب سوبر ماركت وذلك بعدما ضبطه في أحضان زوجته وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه.



وكشفت تحقيقات عن تقاصيل القضية وأن المتهم عامل ويدعى مصطفى.ا يبلغ من العمر 30 سنة وأنه كان يوجد خلافات كثيرة فى الفترة الأخيرة بينه وبين زوجته بسبب خلافات مالية ومتطلباتها كثيرة ولديهم طفلة، وقبل الواقعة بأسبوع حدثت مشاجرة كبيرة على اثرها تركت زوجته المنزل وذهب اليها لمصالحتها وإعادتها إلى منزل الزوجية.



وأضافت التحقيقات أن يوم الواقعة وعند رجوع المتهم من عمله قاما بفتح باب الشقة ولكنها كانت مغلقة من الداخل فقام بالطرق عدة مرات وفتحت له زوجته وكان يبدو عليها التوتر، فلاحظ شي غريب وعند منعها دخوله غرفه النوم دخل ليجد عشيقها يرتدى ملابسه، فأسرع الى المطبخ واستل سكينًا ووجه له طعنات نافذة ليسقط جثة هامدة، ولاذت الزوجة بالفرار.



وطالبت النيابة العامة، فى وقت سابق مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإرسال بيان بالصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك.



وكما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وطالبت بتفريغ الكاميرات المحيطة حول الواقعة وإرسال تقرير واف بها.



البداية تعود عندما تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، إخطارا من اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة مفاده وجود جريمة قتل بمنطقة مزرعة البط بالبساتين، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد فرج رئيس مباحث قسم شرطة البساتين والرائد أحمد مصلح معاون المباحث والنقيب محمد عطية معاون الضبط، وتبين قيام عامل بطعن صاحب محل بسكين بعدما وجده في أحضان زوجته.



وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.







سيطرت الحماية المدنية على حريق هائل بمصنع للبطاطين، بالمنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بـ 12 سيارة لمحاولة إخماده.