Advertisements
بعد تفشي "كورونا".. ترامب: الصحة العالمية ضللتنا
الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:07 م
ترجمة- دينا قدري
مع استمرار ارتفاع الخسائر البشرية الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء منظمة الصحة العالمية، متهمًا إياها بأنها "تنحاز تجاه الصين"، على الرغم من أنها "ممولة إلى حد كبير من قبل الولايات المتحدة".
وكتب ترامب في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "منظمة الصحة العالمية تسببت حقًا في تفاقم الأمر. لسبب ما، على الرغم من أنها ممولة إلى حد كبير من قبل الولايات المتحدة، ولكنها تنحاز أكثر تجاه الصين. سنبحث هذا الأمر جيدًا".
وتابع: "لحسن الحظ رفضت نصيحتها بشأن إبقاء حدودنا مفتوحة أمام الصين في وقت مبكر. لماذا قدمت لنا مثل هذه التوصية الخاطئة؟".
ولم يتضح على الفور سبب هذا الهجوم المفاجئ ضد منظمة الصحة العالمية التي تحاول تنظيم استجابة عالمية موحدة للوباء الذي أودى بحياة أكثر من 76 ألف شخص وأصاب 1.3 مليون حالة مؤكدة حول العالم.
وواجه الرئيس ترامب نفسه انتقادات للتأخر في الاستجابة للأزمة على الرغم من التحذيرات، بما في ذلك ما أورده بيتر نافارو، أحد كبار المستشارين، الذي كتب مذكرة داخلية للبيت الأبيض في يناير يُحذر من أن الوباء يمكن أن يعرض للخطر حياة الملايين من الناس.
يُذكر أن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، قد صرح أن ما يصل إلى 731 شخصًا تُوفوا بسبب فيروس كورونا المستجد في الولاية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أكبر عدد تم تسجيله حتى الآن، ليصل إجمالي الضحايا في الولاية إلى 5489 شخصًا.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا