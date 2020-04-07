بعد تفشي "كورونا".. ترامب: الصحة العالمية ضللتنا

مع استمرار ارتفاع الخسائر البشرية الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء منظمة الصحة العالمية، متهمًا إياها بأنها "تنحاز تجاه الصين"، على الرغم من أنها "ممولة إلى حد كبير من قبل الولايات المتحدة".





وكتب ترامب في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "منظمة الصحة العالمية تسببت حقًا في تفاقم الأمر. لسبب ما، على الرغم من أنها ممولة إلى حد كبير من قبل الولايات المتحدة، ولكنها تنحاز أكثر تجاه الصين. سنبحث هذا الأمر جيدًا".





وتابع: "لحسن الحظ رفضت نصيحتها بشأن إبقاء حدودنا مفتوحة أمام الصين في وقت مبكر. لماذا قدمت لنا مثل هذه التوصية الخاطئة؟".



