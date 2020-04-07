الزمالك يرد على التعاقد مع نجم الأهلي

رد نادي الزمالك على الأنباء المنتشرة حول التعاقد مع حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي بعد قرار رحيله عن القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية.









وانتشرت العديد من الأنباء عن رغبة نادي الزمالك بالتعاقد مع حسام عاشور في محاولة لاستغلال نهاية عقده مع الأهلي والحصول على خدماته مجانا.









ونفى نادي الزمالك تواصله مع حسام عاشور من اجل التعاقد معه بنهاية الموسم الجاري وأنه لا صحة لما يتم تداوله عن رغبة النادي بضمه.









وكان حسام عاشور قد اتخذ قراره بالرحيل عن صفوف النادي الأهلي في انتقالات الصيف القادمة بشكل نهائي بسبب رفض النادي تجديد عقده.



